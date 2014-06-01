Где заказать аренду яхты?

Едва ли можно вообразить полноценный и комфортный морской отдых без своевременной аренды яхты. Выгодная аренда яхты, организованная на благоприятных условиях и по демократичным ценам, предлагается известной компанией «JetSetYachts».

Условия аренды яхты

За долговременный период деятельности брокерская команда специалистов успела стать безоговорочным лидером в отрасли фрахтования и продажи яхт. Запланированное путешествие на яхте станет источником ярких и незабываемых впечатлений для всех посетителей, которые будут передвигаться в рамках продуманных маршрутов.

Практические преимущества оперативной аренды яхт очевидны перед любым туристом или деловым человеком, который стремится качественно отдохнуть и абстрагироваться от внешних проблем во время морской поездки. При использовании эксклюзивных услуг аренды путешественник может полюбоваться удивительной красотой гор и склонов, а также кристально чистой воды и деревьев.

Заказчик может самостоятельно составить маршрут или использовать уже подготовленный маршрут. По желанию клиента на обустроенной яхте может быть организовано памятное торжество, в том числе свадьба, День Рождения, юбилей.

Привилегии аренды яхты

Люди, предпочитающие самостоятельные путешествия, привыкли арендовать яхты, которые выступят в качестве надежного и безопасного средства передвижения.

Человек, арендующий яхту, может обрести полезные знакомства в процессе пребывания на борту судна. Пользуются спросом поездки на яхтах, организованные в формате группового тура.

Аренда яхты предоставляет клиенту массу дополнительных возможностей, связанных с:

катанием на водных лыжах;

занятием серфингом;

нырянием с судна.

Большинство моделей яхт, предложенных к аренде, характеризуются наличием комфортабельных и благоустроенных кают, в которых будет гарантировано высококлассное обслуживание.

При подаче запроса на бронирование яхты заказчику предоставляется содержательная и подробная информация относительно главных эксплуатационных и практических характеристик.

Менеджер уточняет детали, касающиеся:

даты поездки;

типа судна;

количества людей;

направления.

Использование опции аренды яхты – это ценная услуга для людей, которые предпочитают яркие и запоминающиеся морские путешествия с комфортом.

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