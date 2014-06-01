Усиливаем сотовую связь

Когда вы ведете машину и пытаетесь говорить по телефону, вы слышите шум и потрескивание? Разговоры прерываются в самый неподходящий момент, а интернет исчезает, как на старом телефонном модеме? Попробуйте установить правильную антенну GSM. Больше информации вы узнаете на сайте усилитель сотового сигнала.

Почему в автомобилях часто ухудшается качество телефонных звонков и снижается уровень сигнала GSM? Машина - это своего рода клетка, поэтому она может подавлять как входящие, так и исходящие электронные сигналы. Теоретически, такие ситуации не должны возникать в больших масштабах в автомобилях. Но есть и ветровые стекла, которые все больше усиливаются или оснащаются системой обогрева, а также помехи, которые могут создавать автомобильные системы. На практике в большинстве автомобилей сигнал GSM резко ухудшается. Это также приводит к сокращению срока службы аккумулятора телефона, что приводит к потере энергии при поиске сигнала.

Установка дополнительной антенны GSM может быть спасением. Но это требует большего вмешательства в машину - иногда даже нужно просверлить дополнительное отверстие в крыше. Внутренние антенны требуют гораздо меньшего вмешательства, и их можно легко прикрепить, например, к заднему стеклу, поэтому сегодня мы сосредоточимся на их преимуществах и способах монтажа.

Как выбрать антенну

Качество антенны в основном демонстрируется усилением, измеренным в децибелах (дБ). К сожалению, это также тот случай, когда большие антенны имеют лучшие параметры.

Направленные модели, установленные на фасадах зданий, достигают даже 16 дБ. В автомобилях 4 дБ вполне удовлетворительно. Большинство внутренних антенн прикреплены к ветровому стеклу с помощью двухсторонней клейкой ленты.

Модем

Но сама антенна - это только полдела. В старые времена многие телефоны имели специальные адаптеры или даже соответствующие розетки в корпусе, к которым можно было подключить дополнительную антенну напрямую. Сегодня они встречаются в мобильных модемах и роутерах. Если вы хотите улучшить только качество приема сигнала мобильного интернета, все, что вам нужно сделать, это найти подходящий модем и подключить к нему антенну. Это решение будет полезно для частых деловых путешественников и их пассажиров. Его также оценят дети, использующие гаджеты во время поездок.

Усилитель

Если вы хотите иметь возможность свободно говорить, вам нужен весь набор. Самый простой способ - купить подходящий усилитель сигнала GSM. Есть два способа - многие автомобильные бренды предлагают усилители сигнала для своих автомобилей, но не все. Чаще всего это происходит в случае более дорогих моделей, которые обычно позволяют соединить телефон с автомобилем. Такие устройства не слишком дороги.

Поэтому стоит спросить у механика можно ли в вашей машине установить усилитель и подключить его к телефону. В общем, это не большая проблема, и кабели от усилителя могут быть легко проложены внутри автомобиля и подключены к внутренней антенне.

Мультимедийная станция

Второй способ - инвестировать в современную мультимедийную станцию, то есть в усовершенствованное головное устройство - его также профессионально называют головным устройством 2 din. Стоимость такого решения значительна. Но таким образом вы получаете не только аудиосистему, встроенную в приборную панель, но также навигацию и базу для подключения периферийных устройств. К ним относятся, например, камера заднего вида, а также телефонная антенна.

Конечно, перед покупкой вы должны проверить возможности устройства и подробно узнать о способах расширения с периферийными устройствами, но в целом у мультимедийной станции нет проблем ни с управлением телефоном через Bluetooth, ни с подключением к нему антенны. Таким образом, вы получаете все в одном.

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