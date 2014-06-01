Посещаем Абхазию на время отпуска

Посещение Абхазии один из самых популярных методов проведения отдыха, так как этот курорт включает в себя заграничное качество обслуживания и благоприятную сферу для проведения отпуска. Существует множество мест в Абхазии где можно отдохнуть и, в том числе пансионат «Арбика», ознакомиться с которым можно перейдя по ссылке https://arbika.info.

Эта гостиница максимально удалена от шумного города и суеты, поэтому постояльцы могут наслаждаться спокойствием на протяжении всего отдыха. Стоит так же заметить, что сам пансионат был построен относительно недавно, всего в 2018 году и расположен в живописной бухте Монаха. Расположение отеля позволяет постояльцам наслаждаться спокойным морем, так как в бухте не бывает штормов, а также потрясающим запахом сосен из леса, который его окружает.

Особенности отеля

Пансионат «Арбика» даёт возможность своим постояльцам получить высококлассный отдых с лучшим обслуживание по комфортной для каждого стоимости. Так же следует отметить его преимущества, к которым относятся:

множество комфортабельных номеров на любые потребности и возможности клиентов;

3-х разовое питание по примеру шведского стола, стоимость которого уже входит в стандартную путевку;

многочисленные экскурсии и развитая инфраструктура.

Важно обратить внимание, что на территории пансионата или максимальной приближенности от него располагаются продуктовые магазин, магазины одежды и пляжных принадлежностей, бесплатная охраняемая парковка, магазинчик сувениров и многое другое. Так же на территории пансионата располагается бассейн, а в вечернее время суток там проводятся конкурсы, караоке и дискотеки. Для детей в этом отеле тоже множество различных развлечений, с подробностями которых можно ознакомиться на официальном сайте гостиницы.

Как забронировать номер

Отель «Арбика» работает с мая по октябрь, а для того, чтобы забронировать номер на этот период необходимо ознакомится с представленной на сайте информацией и выбрать для себя наиболее подходящий своим потребностям. Далее необходимо связаться с менажёрами и оговорить с ними все детали. Так же можно произвести всю ту же процедуру непосредственно через сайт воспользовавшись специальной вкладкой.

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