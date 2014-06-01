Почему нужно регистрировать торговую марку

В наши дни, всем предпринимателям, кому нужна регистрация торговой марки Украина предлагает неплохое разнообразие консалтинговых компаний, предоставляющих эту услугу. Но если опытные предприниматели, узнав ее стоимость, стараются найти организацию, выполняющую эту услугу по более привлекательной цене.

То вот начинающие предприниматели, узнав какой величины расходы им придется понести, нередко задумываются о важности ее прохождения. А так ли важно ее проходить? Может лучше не тратить на это средства?

Важность торговой марки

Независимо от выбранного предпринимателем вида бизнеса, всегда присутствует одна цель, заключающаяся в создании постоянно растущего дохода от начатой деятельности. И для этого, предпринимателем начинает разрабатываться определенный вид товара. Разрабатываться им может совершено любой товар, начиная с разновидности материала и заканчивая технологией.

Если заранее предприниматель не станет перед реализацией новой продукции, обладателем торговой марки, то разработанный им продукт оказывается в риске, быть скопированным и представленным под чужим брендом, другой компании. Своевременное появление у компании торговой марки, помогает предпринимателю защитить разработанный им оригинальный продукт от вероятности его копирования конкурентами.

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