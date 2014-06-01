Купить капу для отбеливания зубов

В современном мире для того чтоб улыбка стала голливудской, белоснежной не обязательно ходить к врачу-стоматологу, это можно сделать и в домашних условиях используя эффективные отбеливающие средства. Именно таким современным отбеливающим средством является капа для домашнего отбеливания, купить которую по выгодным ценам можно в итальянском стоматологическом центре LEONE.

Индивидуальные капы для отбеливания зубов в домашних условиях отлично справляются со своей задачей. Являются удобными, безопасными и полностью индивидуальными. Их изготавливают в стоматологии по индивидуальным гипсовым слепкам зубов, в полости рта пациентов. Именно по этой причине они отлично прилегают к зубам. Не доставляют никаких неудобств.

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