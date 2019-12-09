polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » Покупатель на диете: продуктовая корзина для худеющих

      • Покупатель на диете: продуктовая корзина для худеющих

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: 9-12-2019, 16:21
      (голосов: 0)

      «Я худею», – звучит как приговор. Кажется, что радости жизни остались в прошлом, а на столе прописались брокколи и минтай. Не спешите с выводами! Собрать вкусную продуктовую корзину в супермаркете можно и на диете. О принципах выбора продуктов для худеющих - узнаете из нашей статьи.

      Скажите пустым калориям «нет»

      Существует стереотип, что дамы на диете обязательно должны есть хлопья с молоком на завтрак. К сожалению, это ошибочное мнение. Как правило, хлопья с пометкой «фитнес» богаты сахарами, а зерновые ингредиенты лишены части питательных веществ. Хотя, бывают и исключения.

      Не стоит накладывать в корзину разрекламированные продукты, которые гарантируют быстрый результат. Сюда относятся чаи для похудения, зеленый кофе и прочие заморские деликатесы.

      Проявите настороженность к молочным продуктам. Понижая жирность, производитель добавляет углеводы и сахар для вкуса. Что автоматически относит продукт к деликатесам, а не к диетическим блюдам.

      А вот сыр можно приобрести в жесткой пленке, гарантирующей герметичность. Желательно, чтобы жирность сыра не превышала 17%.

      Что положить в корзину

      Для того чтобы понять принцип наполнения корзины в супермаркете, вспомните правило тарелки. Половина тарелки худеющего человека должна состоять из овощей. Привыкайте добавлять в рацион овощи различного цвета. От этого зависит не только общая польза блюд, но и количество витаминов.

      Баклажан и все фиолетовые овощи нормализуют работу сердца. Красные и оранжевые – богаты витамином А. Зеленые плоды насыщены витамином С и помогут укрепить иммунитет.

      Поднимут настроение и помогут пережить тягу к сладкому фрукты – природные пирожные. 2-3 порции в день достаточно, чтобы организм получил необходимые микроэлементы.

      Не отказывайтесь от картофеля. Но обязательно отваривайте крахмалистый овощ и ешьте его с овощами или крупами.

      Дополните овощи мясом, упакованном в модифицированной атмосфере, что в несколько раз продлит срок хранения продукта. К качеству курицы в супермаркете у диетологов возникают вопросы. А потому выбирайте грудку или остановите свой выбор на индейке. А вот от магазинного фарша лучше отказаться. В полуфабрикатах обычно много жира.

      По дороге на кассу не забудьте заглянуть в отдел с крупами и яйцами. А у полки с колбасными изделиями лучше пройти мимо.

      Можете купить хлеб. Желательно, чтобы буханка была из цельнозерновой или ржаной муки.

      Надеемся, вам хватит мотивации не прикупить в будние дни коробку с пирожными. Придерживайтесь правил здорового питания и лишние сантиметры обязательно растают. Удачных преобразований!



      Загрузка...
      Загрузка...
    Погода в Полоцке

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь