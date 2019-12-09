Покупатель на диете: продуктовая корзина для худеющих

«Я худею», – звучит как приговор. Кажется, что радости жизни остались в прошлом, а на столе прописались брокколи и минтай. Не спешите с выводами! Собрать вкусную продуктовую корзину в супермаркете можно и на диете. О принципах выбора продуктов для худеющих - узнаете из нашей статьи.

Скажите пустым калориям «нет»

Существует стереотип, что дамы на диете обязательно должны есть хлопья с молоком на завтрак. К сожалению, это ошибочное мнение. Как правило, хлопья с пометкой «фитнес» богаты сахарами, а зерновые ингредиенты лишены части питательных веществ. Хотя, бывают и исключения.

Не стоит накладывать в корзину разрекламированные продукты, которые гарантируют быстрый результат. Сюда относятся чаи для похудения, зеленый кофе и прочие заморские деликатесы.

Проявите настороженность к молочным продуктам. Понижая жирность, производитель добавляет углеводы и сахар для вкуса. Что автоматически относит продукт к деликатесам, а не к диетическим блюдам.

А вот сыр можно приобрести в жесткой пленке, гарантирующей герметичность. Желательно, чтобы жирность сыра не превышала 17%.

Что положить в корзину

Для того чтобы понять принцип наполнения корзины в супермаркете, вспомните правило тарелки. Половина тарелки худеющего человека должна состоять из овощей. Привыкайте добавлять в рацион овощи различного цвета. От этого зависит не только общая польза блюд, но и количество витаминов.

Баклажан и все фиолетовые овощи нормализуют работу сердца. Красные и оранжевые – богаты витамином А. Зеленые плоды насыщены витамином С и помогут укрепить иммунитет.

Поднимут настроение и помогут пережить тягу к сладкому фрукты – природные пирожные. 2-3 порции в день достаточно, чтобы организм получил необходимые микроэлементы.

Не отказывайтесь от картофеля. Но обязательно отваривайте крахмалистый овощ и ешьте его с овощами или крупами.

Дополните овощи мясом, упакованном в модифицированной атмосфере, что в несколько раз продлит срок хранения продукта. К качеству курицы в супермаркете у диетологов возникают вопросы. А потому выбирайте грудку или остановите свой выбор на индейке. А вот от магазинного фарша лучше отказаться. В полуфабрикатах обычно много жира.

По дороге на кассу не забудьте заглянуть в отдел с крупами и яйцами. А у полки с колбасными изделиями лучше пройти мимо.

Можете купить хлеб. Желательно, чтобы буханка была из цельнозерновой или ржаной муки.

Надеемся, вам хватит мотивации не прикупить в будние дни коробку с пирожными. Придерживайтесь правил здорового питания и лишние сантиметры обязательно растают. Удачных преобразований!

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