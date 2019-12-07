Хотите спасти свою ванну?

Довольно часто жители Минска прибегают к такой услуге, как реставрация ванны акрилом. Именно этот способ сегодня считают как минимум одним из лучших (если не самым лучшим). Главная особенность в том, что поверхность материала покрывается тонким слоем материала, который при этом является довольно прочным.

Почему часто выбирается именно этот вариант? Потому что в этом случае эмалировка снова будет идеальной, а работа выполняется максимально быстро. И не будем забывать о великолепном результате, которого удастся добиться. Подобный метод реставрации очень распространен, потребители выбирают его все чаще.

Материалы, что используются, продаются многими специализированными компаниями. Нужно лишь учесть, что тут требуются некоторые навыки, сноровка. Важно, чтобы поверхность была идеально ровной, чтобы не было прогалин либо потеков. Поэтому стоит попросить о помощи мастеров с огромным опытом.

Особенности процесса

Перед тем, как приступить к работам, стоит отключить ванну от канализации. Обязательно снимается сифон со смесителем. Под отверстие слива нужно подставить емкость, куда будут попадать акриловые излишки.

Подготовка начинается с того, что первоначально необходимо снять старое покрытие. Поверхность с особой тщательностью зачищается, огромное внимание нужно обратить на участки, где есть сколы и трещины. Самые глубокие повреждения нужно заделать при помощи шпатлевки. После выполняется химическая обработка с применением особых средств. Обезжиривание и высушивание также крайне важны. Лишь после всего этого поверхность готова к новому покрытию.

Рабочий состав нужно готовить перед тем, как начнется работа. Среди важных характеристик стоит выделить тот факт, что запаха нет, продукт безопасен для мастера и для всех жильцов. Акрил льют маленькой струйкой, причем начинать нужно с бортиков. Мастер с огромным опытом спускается ниже, материал должен покрыть дно ванны.

Шпатель применяется при разравнивании наплывов, что порой образуются в процессе. Акриловый излишек убирается благодаря сливному отверстию. Материал полностью высыхает за 24-36 ч.

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