Реставрируем акриловую ванну

Обновление поверхности акриловой ванны занимает всего несколько часов, а эффект от работы виден в течение многих месяцев.
Если на поверхности нашей ванны есть царапины, это не означает, что их нельзя удалить. Достаточно 3 часа, чтобы поверхность выглядела как новая. Наливная ванна будет служить вам долго и безупречно. А заказать реставрацию ванны жидким акрилом вы можете на сайте компании "Ванна-Минск", которая сделает все быстро и качественно. Таким образом ваша ванна будет выглядеть, как новая.
Чтобы покрасить поврежденную поверхность ванны, нужно купить полиуретановую краску, которая после высыхания выглядит как эмаль. Благодаря этому вы можете не только закрасить все царапины и впадины, но и изменить цвет ванной. Работа должна быть выполнена очень аккуратно и точно. Если вы покрасите ванну в спешке, полиуретановая краска может начать быстро отслаиваться.
Ремонт эмалированной поверхности ванны следует проводить в следующем порядке:
Помните, что вы не сможете использовать ванну в течение нескольких дней после покраски. Надо дождаться полного отвердения покрытия. Поскольку полиуретановая краска вредна, вы должны работать в защитной маске и перчатках.