Реставрируем акриловую ванну

Обновление поверхности акриловой ванны занимает всего несколько часов, а эффект от работы виден в течение многих месяцев.

Если на поверхности нашей ванны есть царапины, это не означает, что их нельзя удалить. Достаточно 3 часа, чтобы поверхность выглядела как новая. Наливная ванна будет служить вам долго и безупречно. А заказать реставрацию ванны жидким акрилом вы можете на сайте компании "Ванна-Минск", которая сделает все быстро и качественно. Таким образом ваша ванна будет выглядеть, как новая.

Покраска поврежденной акриловой ванны

Чтобы покрасить поврежденную поверхность ванны, нужно купить полиуретановую краску, которая после высыхания выглядит как эмаль. Благодаря этому вы можете не только закрасить все царапины и впадины, но и изменить цвет ванной. Работа должна быть выполнена очень аккуратно и точно. Если вы покрасите ванну в спешке, полиуретановая краска может начать быстро отслаиваться.

Обновление акриловой ванны шаг за шагом

Ремонт эмалированной поверхности ванны следует проводить в следующем порядке:

почистите ванну, а места, где она соприкасается с плиткой, покрываются малярной лентой; все потери эмали заполняются выравнивающим составом. Позже вся поверхность ванны должна быть отшлифована абразивной губкой; тщательно оглушить поверхность ванны. Лучше всего использовать средство для обезжиривания; подготовить грунтовку, тщательно смешивая ее с отвердителем, чтобы избежать образования пузырьков воздуха в эмульсии. Подождать десять минут, чтобы ингредиенты хорошо соединились и начинать наносить; через 6 часов - вот сколько сохнет грунтовка, наносится еще один слой; основная краска готовится путем смешивая полиуретановой краски с отвердителем. Затем окрашивается поверхность ванны мягкой кистью и уделяется особое внимание, чтобы не было пузырьков воздуха. Через 12 часов ванна окрашивается снова; наконец, снимите красящую ленту.

Помните, что вы не сможете использовать ванну в течение нескольких дней после покраски. Надо дождаться полного отвердения покрытия. Поскольку полиуретановая краска вредна, вы должны работать в защитной маске и перчатках.

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