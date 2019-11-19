Дом блокированной застройки: что это такое

Покупка квартиры – это не только серьезное и ответственное дело, но и причина пополнить свой багаж знаний. Потенциальному владельцу собственной недвижимости предстоит изучение большого числа специальных терминов из лексикона риэлторов и строителей. Часто можно встретить выражение «дом блокированной застройки». Предлагаем узнать, что это такое.

Согласно Градостроительному Кодексу РФ, дом блокированной застройки представляет собой конструкцию высотой не более 3 этажей. Здесь располагается от 2 до 10 автономных блоков, предназначенных для проживания отдельных семей. Общие стены не предполагают общих проемов с соседними блоками. Для каждого делается обособленный вход, подводятся автономные коммуникации. Дополнительный плюс – выдача небольшого земельного участка (площадью 1,5 га), где можно разбить огород или оформить красивые клумбы.

Однако такие дома не отменяют популярности стандартных квартир в многоэтажках. Посмотреть, какие планировки сейчас предлагаются надежными застройщиками, можно на сайте ama.ru, это поможет сделать выбор.

Каждый дом блокированной застройки, или таунхаус, автономен – имеет собственное электро-, газо- и водоснабжение. Такая система дает жильцам возможность реальной экономии на коммунальных услугах. Сама квартира носит название блока, их число в доме определяется планом застройки, но не может быть меньше двух.

Отличительные черты таунхаусов таковы:

В них нет привычных многим единого входа, чердака или подвала, иных вспомогательных общих помещений. Каждый блок имеет собственную вентиляцию.

Квартиры-блоки могут быть как одноуровневыми, так и двухуровневыми. Если блок располагается выше первого этажа, то у его владельцев нет индивидуального выхода на земельный участок, подвал или погреб. Но все эти преимущества им все равно положены.

Возведение таких домов позволяет добиться экономии застраиваемой площади, поскольку пропадает потребность в межфасадном пространстве. Нередко в подобных домах проживают большие семьи или друзья: очень удобно, что в качестве соседей можно пригласить близких людей.

Дома блокированной застройки смотрятся очень стильно и современно, составляют гармоничный архитектурный ансамбль. Однако к минусам подобных вариантов относится недостаток места, нередко жителям сложно найти место для парковки или мусорного контейнера. При желании провести фасадные преобразования собственного блока не представляется возможным. Однако за счет своей экономичности подобные постройки становятся все более востребованными и популярными.

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