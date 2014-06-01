Клапан с механическим управлением

Для начала вспомним, что есть, гидравлический удар (гидроудар). Резкое изменение напора (давления) в следствии внезапного колебания скорости прохождения жидкости по трубопроводной системе. Скорость может изменится из-за внезапного открытия/закрытия задвижки.

Это явление, часто носит разрушительный характер, в частности. Гидроудар может вызвать появление осевых трещин в трубе. Это вынуждает принимать определенные меры по защите трубопроводов, в частности во избежание повреждений в трубопроводы устанавливают клапана, например, азотонаполненный клапан защиты от гидроудара, особенно такие устройства востребованы в системах, предназначенных для транспортировки углеводородов.

Принцип действия клапана

Клапан монтируют рядом с насосом в основном трубопроводе, как правило в обратном.

Клапан реагирует на обратную волну, возникающую при гидроударе. При этом происходит ослабление скачка давления, клапан медленно открывается, и лишняя жидкость сбрасывается. Как только давление возвращается в нормальное состояние, клапан закрывается. Это приводит к тому, что трубопровод не опустошается.

Азотонаполненный клапан защиты от гидроудара

На рынке присутствуют клапаны, имеющие присоединительные размеры 3” - NPS 16”. Эти агрегаты рассчитаны на работу по давлением 150 – 1500 psi (10-150 атм.).

Устройства этого класса оснащены функцией измерения давления и в случае его превышения формируются и транслируется аварийный сигнал на сброс давления. Конструкция и материалы, используемые при их изготовлении, позволяет выдерживать резкие колебания температуры.

Клапан защиты от гидроудара с механическим управлением

Изготовители освоили выпуск такого устройства, как клапан защиты от гидроудара с механическим управлением. Присоединительные размеры клапана лежат в диапазоне 3” – 16”. устройства этого типа в состоянии работать под давлением 150 – 1500 psi (10-150 атм).

Для работы этого устройства нет необходимости в подключении внешнего источника энергии. То есть при повышении давления в системе его сброс выполняется в автоматическом режиме.

Кроме этого, имеется возможность настройки скорости открытия/закрытия клапана.

На рынке существуют устройства Pilot-operated Surge Relief Valve (предохранительный лапан с удаленным управлением).

Клапана этого типа управляются удаленно, например из диспетчерской. Эти устройства позволяют не только выполнять сброс давления при возникновении нештатной ситуации.

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