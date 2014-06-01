Wilo Star-RS 25/4 и Wilo Star-RS 25/6 – как отличить подделку от оригинала?

В странах СНГ наступил очередной отопительный сезон и это, как обычно, стало самым настоящим испытанием для систем отопления как бытового, так и промышленного уровня. Часто случается такое, что некоторые насосы, отвечающие за определенный участок системы, просто отказываются стартовать в нужный момент. И именно тогда хозяева и техники начинают подбор аналогичных вариантов на замену. Сегодня на примере наиболее популярных в Украине бытовых решений для циркуляции хотим рассказать, на что следует обращать внимание, чтобы не купить подделку под видом оригинала.

Итак, если говорить о циркуляционном насосе Wilo Star-RS 25/4: https://nasos-m.com.ua/nasosi/nasosi_wilo/wilo_star-rs_25_4.html, который сам по себе хоть и не дорогой, но в связи со своей огромной востребованностью, имеет множество «аналогов» и откровенных подделок, то обращать внимание следует на следующие моменты:

Коробка. Да-да, именно на упаковку следует обращать внимание в первую очередь, так как именно она первой попадает на глаза. На оригинальной упаковке насоса Star-RS 25/4 штрих-код, а также вся информация с европейской сертификацией и сведения о модели будет нанесена на наклейку, которая наклеена на коробку. На подделке штрих-код и вся эта информация будет напечатана прямо на упаковке. Также у китайского варианта могут наблюдаться различные искривления надписей и логотипа Wilo. Насос. На оригинальных насосах Wilo серийный номер всегда утоплен тиснением во внутрь корпуса, так как он наносится на каждый корпус отдельно и является уникальным. На подделке же напротив – он выполнен литьем наружу, так как серийный номер на всех подделках данной модели будет всегда одинаков и отливается вместе с корпусом. Воздушный винт. На оригинале Wilo Star-RS 25/6: https://nasos-m.com.ua/nasosi/nasosi_wilo/wilo_star-rs_25_6_130.html, как и у вышеупомянутой младшей модели, он выполнен в хромированном цвете – классический цвет нержавеющей стали. У китайской подделки данный винт выполнен в бронзовом (позолоченном) исполнении.

Также подделку отличает наличие эмблемы с указанием класса энергопотребления «B» прямо над воздушным винтом. На оригиналах Wilo таких обозначений там никогда нет. Разумеется, есть и множество более мелких деталей и нюансов, вроде места расположения стрелки указания направления протекающей жидкости, но они не столь явны, как перечисленные выше.

Призываем вас покупать только оригинальные насосы Wilo Star-RS 25/4 и Wilo Star-RS 25/6, так как только они имеют официальную гарантию 24 месяца и смогут проработать порядка 10 лет.

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