Wilo Star-RS 25/4 и Wilo Star-RS 25/6 – как отличить подделку от оригинала?

В странах СНГ наступил очередной отопительный сезон и это, как обычно, стало самым настоящим испытанием для систем отопления как бытового, так и промышленного уровня. Часто случается такое, что некоторые насосы, отвечающие за определенный участок системы, просто отказываются стартовать в нужный момент. И именно тогда хозяева и техники начинают подбор аналогичных вариантов на замену. Сегодня на примере наиболее популярных в Украине бытовых решений для циркуляции хотим рассказать, на что следует обращать внимание, чтобы не купить подделку под видом оригинала.
Итак, если говорить о циркуляционном насосе Wilo Star-RS 25/4: https://nasos-m.com.ua/nasosi/nasosi_wilo/wilo_star-rs_25_4.html, который сам по себе хоть и не дорогой, но в связи со своей огромной востребованностью, имеет множество «аналогов» и откровенных подделок, то обращать внимание следует на следующие моменты:
Также подделку отличает наличие эмблемы с указанием класса энергопотребления «B» прямо над воздушным винтом. На оригиналах Wilo таких обозначений там никогда нет. Разумеется, есть и множество более мелких деталей и нюансов, вроде места расположения стрелки указания направления протекающей жидкости, но они не столь явны, как перечисленные выше.
Призываем вас покупать только оригинальные насосы Wilo Star-RS 25/4 и Wilo Star-RS 25/6, так как только они имеют официальную гарантию 24 месяца и смогут проработать порядка 10 лет.