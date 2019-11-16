Как выбрать детское автокресло

Многие специализированные магазины предлагают приобрести устройство для безопасного передвижения в автомобиле детям, а именно автокресла. Все водители несут ответственность за пассажиров, она увеличивается вдвойне когда на пассажирском сидении находится ребенок. В наше время практически у каждой семьи имеется машина, безусловно есть дети и вопрос "как выбрать автокресло для детей" вполне актуальный. Следует понимать, что кресло приобретается не для сотрудников ГИБДД, которые могут оштрафовать за его отсутствие, а прежде всего для обеспечения безопасности маленькому пассажиру. На дороге возникают разные ситуации, даже банальное торможение может привести к печальным последствиям для малыша.

Делаем разумный выбор

Приобретать или нет автокресло семье, если у нее имеются дети даже не стоит на повестке дня. Семья задумывается о разумном выборе детского автокресла. Для того, чтобы защитное устройство было надежным, удобным для малыша нужно обращать внимание на следующие моменты:

тип крепления - перед покупкой сразу решите нужно ли автокресло с системой ISOFIX или ограничиться лишь стандартными ремешками. Новая система Изофикс специально разработанная жесткая система крепления. Многочисленные испытания показали, что данная система более надежная, чем обычные ремни;

ремни безопасности - выбирая автокресло гомель следует помнить, что маленький пассажир будет пристегнут не ремнями безопасности, а ремешками автомобильного кресла. Производители предлагают одно-, трех-, пятиточечные ремни. Безусловно модель с пятью застежками будет более надежной и в случае аварийной ситуации нагрузка распределяется по всему корпусу, обеспечивая маленькому пассажиру защиту и получение меньших травм.

Кроме этого крайне важно обращать внимание на каркас изделия. В магазинах представлены модели с пластиковым и алюминиевым каркасом. Второй вариант более надежный. Желая автокресло купить в гомеле предлагаем посетить специализированный сайт "mirdet.by" и выбрать надежное, качественное изделие. Широкий ассортимент самых разных моделей, это возможность подобрать надежную защиту для вашего малыша.

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