Купить билеты на автобус в Киеве

Быстро и комфортно. Случается, что нужно срочно отправиться из одного города в другой. Например, между Киевом и Днепром сотни километров, преодолеть которые можно с большим удовольствием, если воспользоваться услугами проверенной украинском компании-перевозчика «NIKA-BUS». Билеты на автобусКиев-Днепр и ряда других направлений уже ждут своих пассажиров.

Перевозчик «NIKA-BUS» имеет большое количество достоинств, среди которых:

Все автомобили компании высокого уровня и класса. Например, для регулярных перевозок используют транспорт оснащенный телевизорами, климат контролем, мягкими удобными креслами, которые с легкостью можно откинуть назад и хорошенько отдохнуть в дороге; Автобус можно заказать в любое время , даже не выходя из дома, благодаря удобному сервису; В компании «NIKA-BUS» работают только квалифицированные водители, с большим опытом работы. Они идеально изучили трассу, что также гарантирует безопасность для пассажиров; Кроме регулярных перевозок, компания осуществляет и нерегулярные пассажирские перевозки. На сайте можно заказать автобус, минивэн и даже легковые автомобили, которые отправятся в любом необходимом направлении, в любое время; Выгодная стоимость проезда. Например автобус Киев-Днепр стоит всего 350 гривен. Более того, компания предоставляет ряд акций и скидок.

Забронировать билет можно несколькими способами:

Забронировать билет на автобус на сайте перевозчика «NIKA-BUS»; Созвониться с диспетчером компании, который отложит необходимый билет, а также подробно проконсультирует; Через онлайн-сервис, которых существует несколько.

Стоит еще раз отметить, что цена маршрута Киев — Днепр составляет триста пятьдесят гривен и она не меняется. К слову, в приоретете находятся пассажиры, которые не просто забронировали билет, а приобрели, оплатив его стоимость.

Кроме этого, не исключены скачки во времени прибытия автобуса, на который могут повлиять ряд факторов, но стоит быть уверенными, что диспетчера компании «NIKA-BUS» обязательно сообщат о всех изменениях в рейсе.

А заказать услуги перевозчика «NIKA-BUS» можно в любое время. Пассажирские перевозки осуществляются согласно расписанию указанному на официальном сайте компании, с которым можно ознакомиться перейдя по этой ссылке — http://zakaz-mikroavtobusa.dp.ua. При возникновение дополнительных вопросов на них всегда ответят диспетчера.

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