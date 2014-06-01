Купить билеты на автобус в Киеве

Быстро и комфортно. Случается, что нужно срочно отправиться из одного города в другой. Например, между Киевом и Днепром сотни километров, преодолеть которые можно с большим удовольствием, если воспользоваться услугами проверенной украинском компании-перевозчика «NIKA-BUS». Билеты на автобусКиев-Днепр и ряда других направлений уже ждут своих пассажиров.
Перевозчик «NIKA-BUS» имеет большое количество достоинств, среди которых:
Забронировать билет можно несколькими способами:
Стоит еще раз отметить, что цена маршрута Киев — Днепр составляет триста пятьдесят гривен и она не меняется. К слову, в приоретете находятся пассажиры, которые не просто забронировали билет, а приобрели, оплатив его стоимость.
Кроме этого, не исключены скачки во времени прибытия автобуса, на который могут повлиять ряд факторов, но стоит быть уверенными, что диспетчера компании «NIKA-BUS» обязательно сообщат о всех изменениях в рейсе.
А заказать услуги перевозчика «NIKA-BUS» можно в любое время. Пассажирские перевозки осуществляются согласно расписанию указанному на официальном сайте компании, с которым можно ознакомиться перейдя по этой ссылке — http://zakaz-mikroavtobusa.dp.ua. При возникновение дополнительных вопросов на них всегда ответят диспетчера.