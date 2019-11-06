Вас интересует грузоподъемное оборудование?

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Когда выполняются грузоподъемные работы, нередко нужно поднять определенный объем продукции на малую высоту. В таких ситуациях очень помогают тали. Они бывают как электрическими, так и ручными.
Последний вариант можно смело называть очень удобным, надежным механизмом. Конструкция предельно проста, а техобслуживание нужно минимальное. Вот почему такая продукция довольно активно применяется в строительном деле. Также это отличный вариант при погрузке/разгрузке тяжеловесных грузов во многих отраслях промышленности.
Когда будете покупать ручные тали, не забывайте, что их радиус действия небольшой. Что это означает на практике? Поднять груз удастся в точке, где происходит крепление грузоподъемного механизма. Чтобы увеличить радиус, применяются тележки, они перемещаются благодаря монорельсовым линиям.
Электрические тали можно сравнивать с ручными вариантами. Подобный механизм является более усовершенствованными. Управление как подъемом, так и перемещением возможно благодаря использованию пульта, не вручную. Такая разновидность грузоподъемного оборудования очень эффективна, однако при этом и энергозатратна.
Тали электрические сегодня очень востребованы, отметим, что их также называют тельферами. Приобрести их удастся после отправки письма на e-mail либо же после звонка.
Когда применяются электротали, удается перемещать тяжеловесы в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Тут применяется электропривод. В итоге удастся ускорить как погрузку, так и разгрузку. В итоге удастся исключить вероятность применения огромных физических усилий.