Страшно красиво: идеи для оформления дома на Хэллоуин

Хэллоуин — день противоречивый. Но если воспользоваться шансом и собрать друзей на праздничную вечеринку, то, пожалуй, его можно оставить в календаре приятных событий года. Ловите идеи для создания праздничной атмосферы в доме.

Декор для антуража загородного дома

Важным атрибутом последнего дня октября считаются осенние листья, а потому не спишите убирать опавшую листву. С помощью двусторонней клейкой ленты прикрепите несколько листочков на входную дверь.

Дом, где водится нечисть, ассоциируется с паутиной. Запаситесь нитками, свейте паутину перед входом и на окнах. Дополните декор приведениями из марли, игрушечными пауками и прочими насекомыми.

Оформить дорогу к дому можно тыквами. Если овощ не растет в огороде, то сделайте символичную тыкву своими руками. Добавьте освещение уличными гирляндами и светодиодными лентами.

Украсьте крыльцо силуэтами черных котов и прочей нечисти.

Угощение

Традиционным угощением на Хэллоуин считается томатный сок и коктейль Кровавая Мэри. Украсить дом можно тыквами с сюрпризом, изготовленными из оранжевой и зеленой бумаги.

Сделайте круглые заготовки из гофрированной бумаги. Положите в центр карамели и завяжите сюрприз веревкой. Подкрепите, если требуется, концы упаковочным скотчем, оптом закупленным к празднику.

Интерьер в доме

Интересным решением считаются гирлянды из летучих мышей. Не обязательно отправляться на поиски загадочных животных. Можете изготовить гирлянду из картона и пуговиц. А чтобы мышам было не одиноко на празднике, добавьте пару гирлянд из приведений, изготовленных из бумажных салфеток.

Если готовы посвятить приготовлениям к празднику пару дней, то можно изготовить коконы с паучками. Надуйте шарик небольшого размера и обмотайте в виде паутины шарик белыми нитками, которые обработаны клеем ПВА. К утру, когда клей просохнет, удалите шарик-основу и прикрепите картонных паучков.

В условиях жесткого цейтнота обмакните ладонь в красную акварель или гуашь и оставьте отпечаток на стекле и зеркале. Небольшая деталь удачно впишется в интерьер. «Нарядить» к празднику можно холодильник или комод, приклеив бинт на скотч и оформив глаза из картона.

Не забудьте закупить скотч: после Хэллоуина наступит предновогодняя суета и захочется украсить дом в зимних традициях. Получить информацию о качестве подходящей клейкой ленты можно у производителя, по адресу info@unipackspb.ru, например.

Веселых праздников и хорошего настроения. Удачи!

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.