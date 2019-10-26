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      • Подбираем СКД с учётом специфики объекта

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: 26-10-2019, 15:19
      (голосов: 0)

      Все люди стремятся к тому, чтобы оснастить тот или иной объект, территорию надёжной системной контроля доступа. И это должно быть ничем иным, как комплексным решением, которое позволит выполнять организацию работы охранного предприятия. Такое решение актуально для банковских организаций, территории промышленного объекта, административного или развлекательного центра, а также для многих других мест. Сегодня производство скуд хорошо налажено. При этом стоимость такой системы будет разной. Она может варьироваться в достаточно широком ценовом диапазоне. Здесь все будут зависеть от комплекта поставки системы, от компании-производителя, от эксплуатационных возможностей и от технических возможностей СКД.

      Функции СКД

      Все современные СКД, выпущенные тем или иным производителем, создаются для того, чтобы с лёгкостью справляться с широким спектром функций. А если быть точнее, они должны во время эксплуатации выполнять не одну, а сразу несколько функций. Современные системы скуд производители создают на основе самых последних технических решений.

      • Во-первых, СКД выполнят организацию пропуска на территорию.
      • Во-вторых, система выполняет контроль за передвижением сотрудников компании и посетителей по той или иной территории.
      • В-третьих, система выполняет учет временной деятельности работников и регулирование потока посетителей.
      • В-четвертых, система выполняет функцию идентификации работников по ряду биометрических параметров. Это касается отпечатка пальца и фотографии.

      Какие элементы входят в СКД?

      Каждая из систем контроля доступа будет состоять из ряда комплектующих и элементов. И все они будут использованы в разных вариациях. Здесь все будет зависеть от характера системы, а также от сложности выполнения поставленных задач. За управление каждой из таких систем отвечает контролёр. Именно его можно по праву назвать сердцем любой системы. А вот считыватель позволит получить всю необходимую информацию о посетителях. Кнопка ввода используется для отрывания замка.

      При помощи ограждения и турникета можно выполнить организацию управления потоками людей на том или ином объекте.

      Что позволяет достичь высокой безопасности на объекте?

      Надежные средства и системы контроля доступа используют специальное программное обеспечение. Именно оно позволяет осуществлять бесперебойную эксплуатацию системы. Помните о том, что достичь высокой безопасности можно в том случае, если одновременно использовать разнообразные системы контроля доступа.



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