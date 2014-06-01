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      • Особенности источников бесперебойного питания

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 10:08
      (голосов: 0)

      Область применения ИБП – домашние компьютеры, телевизоры, электроника, техника аудио-видео, дизельные, газовые котлы, системы охранной и –пожарной сигнализации, автоматики, умный дом и многое другое. Современные ИБП отличаются:

      • максимально низким уровнем шума в рабочем режиме;
      • компактными размерами;
      • простым управлением;
      • адаптацией для бытового применения.
      Источники бесперебойного питания в современном виде оснащаются розетками для подключения электрических приборов и бытовой техники. При выборе ИБП стоит обратить внимание на модель от известного бренда Eaton 9sx.


      Скачки напряжения всегда приносят массу негатива в работу электроприборов и заметно влияет на их техническое состояние и долговечность. Более того, подача электроэнергии, как правило, отключается всегда в неподходящий момент. Еще большие проблемы при сбое в электросети возникают в промышленных автоматизированных системах. Главная задача источника бесперебойного питания – обеспечение постоянным стабильным электро­питанием оборудования.

      Преимущества источников бесперебойного питания:

      • наличие системы энергосбережения (ESS);
      • бестрансформаторная технология;
      • технология параллельного питания;
      • система переменного подключения;
      • технология интеллектуального алгоритма.

      Электроснабжение оборудования –важнейший фактор практически в любом производственном процессе. Неудовлетворительные характеристики электросигнала, а также перебои в электропитании могут стать катализатором значительных нарушений в функционировании системы, что может привести к полной поломке. При повреждении базы из-за сбоев в электропитании вряд ли ответственность за потери возьмут на себя поставщики электроэнергии так, как им принадлежат все монопольные права. Естественно, о возмещении ущерба не может быть и речи. Качество поставляемой электроэнергии является основным параметром, который вошел в современную жизнь в промышленности и быте. Сегодня используется современное автономное оборудование, способное обеспечивать технику в быту и на промышленном уровне в должной степени.



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