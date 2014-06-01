Вас интересуют быстроразъемные соединения (БРС)

В режиме online есть возможность заказать действительно качественную продукцию. Цены приятно радуют интернет-пользователей, ассортимент немал. Всегда можно выбрать качественные быстроразъемные соединения для шлангов. БРС очень востребованы, когда речь идет о том, чтобы организовать систему полива.

Для чего нужны подобные детали? Благодаря им упрощается подача, а также распределение воды. Главная проблема – это правильно выбрать устройства, потому что в процессе их изготовления применяются разные материалы, есть отличия в плане размеров и функционала.

Особенности БРС

Помимо системы полива такие соединения применяются в агрегации с компрессорным оборудованием высокого качества. Речь идет, к примеру, о покрасочных работах. Подобные системы предполагают, что нужно подключить определенные шланги.

БРС выделяются наличием общих характеристик. К таковым стоит отнести компактность. За счет небольшого веса элемента, что применяется для соединения, намного упрощается процесс эксплуатации. Не стоит забывать и о высокой сопротивляемости разрушительному воздействию коррозии. Это стало возможным благодаря применению современных материалов.

В список обязательно стоит добавить надежность крепления. Тут нужно благодарить форму изделия. Благодаря сочетанию уплотнительных колец со ступенчатыми деталями гарантируется повышенная герметизация. За счет особой геометрической формы не возникает проблем с подключением/отключением соединения. Быстро меняя шланги удастся расширить возможности эксплуатации оборудования.

БРС очень удобны, ведь монтажные работы может выполнить действительно любой человек. Профессиональные инструменты либо особые навыки тут попросту не нужны. Нередко современные соединения имеют автоматику. Чтобы скрепить 2 части шланга, нужно слегка надавить на разъем.

Вам нужно выполнить некоторые действия в том случае, если автоматика отсутствует. На муфте отжимается стопорная втулка, а затем выполняется отжим в сторону адаптера. После отхода зажимных шариков муфта будет вставлена в ниппель. Разжатие втулки гарантирует ее надежную фиксацию.

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