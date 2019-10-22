Особенности светодиодных ламп

LED (светодиод) выглядит внешне, как обычная лампа с находящимися в ней многочисленными светодиодами, полупроводниковым кристаллом, расположенным на подложке, а также оптической системой. Такая лампа является полупроводниковым прибором, перенаправляющим в свет электрическое напряжение. Можно купить счетчик электроэнергии трехфазный меркурий и фиксировать показания разных ламп. Спектральный диапазон света зависит от химической основы используемого полупроводника. Современные led лампы - это технологии, представляющие относительно новое явление.

Применяется в двух направлениях: световые эффекты и освещение. Критерии при выборе LED лампы разные, но желательно покупать такой товар отталкиваясь от технических характеристик и других. Преимущества светодиодных ламп: низкое энергопотребление; отсутствие ультрафиолетового излучения. При обычном освещении ультрафиолетовая составляющая может угрозой тканям глаз; минимальное количество тепла, LED лампы не перегреваются; длительный срок службы до 50 000 часов. При использовании такой лампы по 5 часов ежедневно, она сможет работать 10 лет; экологическая безопасность, отсутствие ртути; минимальный вес; ударостойкость; моментальный разогрев за 1 сек.

Минусов у светодиодных ламп минимум и основной - его стоимость. Однако, если заняться подсчетами, то в практичности использования светодиодных ламп сомнений нет. Для определенных пользователей при использовании LED лампы может показаться, что спектр свечения неприятно воздействует на глаза. В таких случаях не рекомендуется использовать такое освещение при чтении книг или занятий какой-либо мелкой кропотливой работой. Многое зависит от даты выпуска светодиодной лампы, так как такие лампы модернизируются регулярно и естественно, новая светодиодная лампа, только, что приобретенная в специализированном магазине, будет достойного качества.

Сегодня эксплуатация экономных ламп принимает масштабные размеры, что приносит определенные убытки энергокомпаниям и даже государству. Это нередко становится причиной повышения платы за электричество. Но это не мешает развитию этого направления и количество производителей LED ламп растет.

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