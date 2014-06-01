Диван – мечта многих

К сожалению, не все могут позволить его себе. Особенно молодые семьи, которые только поженились, только приобрели квартиру и впервые обустраивают гнездышко. К такой мягкой мебель обязательно придется приобретать светильники кольца, чтобы сделать обстановку в доме более изысканной.

Девушки прекрасно знают цену кожаным сапогам. Так вот это пара обуви, а представляете, сколько требуется кожи на большой трехместный диван. Вдобавок к обивке приплюсуйте деревянный каркас, наполнитель, механизм и внешнюю фурнитуру. Из этого и складывается себестоимость изделия. Это еще без учета рабочей силы, транспортных расходов и реализации. Получается, что не всем по карману кожаная мягкая мебель.

Как же быть, ведь очень хочется приобрести стильные диваны и кресла. Скидки – идеальный вариант, когда на покупку не хватает определенной суммы. Во многих мебельных салонах, интернет магазинах каждый сезон открывается пора распродаж. Выставочные образцы реализуются за полцены. Если Вы не нацелены приобрести диван на заказ, и для Вас главное чтобы мягкая мебель была из натуральной кожи, дождитесь скидок. Но у сезона распродаж есть один недостаток – зачастую магазины отказывают в эту пору в рассрочках и кредитах.

Кстати, вот и второй вариант решения проблемы – рассрочка платежа. Именно беспроцентное распределение суммы покупки на определенный срок. Очень удобно, когда в наличии нет необходимых денег. Однако, в этом варианте некоторые салоны отказывают в скидках, даже по членским картам.

Есть третий вариант решения проблемы - приобрести мягкую мебель из кожзама. Визуально кожаный диван трудно отличить от качественного искусственного аналога. По качеству, конечно, кожзам во многом уступает натуральной шкуре. Но, если хочется приобрести мебель с такой фактурой, почему бы не сэкономить и не приобрести аналог. Долговечность искусственной кожи мала, конечно, диван прослужит добрых 5-7 лет, но радовать Вас несколько десятилетий он не будет.

Кожзам не любит влагу. С ним нужно очень аккуратно обращаться, иначе пойдут трещины, и предмет интерьера потеряет внешний вид. Обычно производители на мягкую мебель из кожзама дают 3-х летнюю гарантию. Поэтому, можно купить такой диван, пока Вы не подкопите средства на изделие из натуральной кожи.

Ажиотаж вокруг мебели из натуральных материалов растет с каждым годом. Это обусловлено стремлением населения отойти от искусственных тканей, которые так глубоко проникли в нашу жизнь. Искусственная посуда, одежда, обувь, мебель – вызывают настороженность покупателей. Поэтому, большинство выбирает в гостиную синий, черный, красный или белый кожаный диван.

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