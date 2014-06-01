Что вы знаете о шоссейных велосипедах?

Езда на таком велобайке позволит не только встретиться с новыми людьми, но и укрепить свою физическую форму. Также никто не помешает в изучении окрестностей на очень удобной скорости. Вы сможете рассчитывать на эффективность и маневренность с таким приобретением.

Отметим, что каждый желающий имеет возможность купить шоссейные велосипеды недорого, в этом поможет интернет магазин vamvelosiped.ru. Здесь на выбор предлагается большой ассортимент моделей, а доставка по адресу, который укажет клиент, будет максимально быстрой.

Особенности шоссейных велобайков

К таковым стоит отнести узкую покрышку, к примеру, а также руль в форме бараньих рогов. Однако есть и такие модели, у которых данный элемент прямой. Важна и такая характеристика, как легкость рамы и комплектующих. Передняя вилка композитная, изготовлена из карбона.

Покупаемый велосипед развивает довольно высокую скорость. Езда на нем понравится каждому, кто просто любит покататься либо же всем, кто участвует в различных соревнованиях. Обратим внимание и на тот факт, что цена на подобное средство передвижение не такая уж высокая. Модели для мужчин и для прекрасных дам существенно отличаются по своим размерам.

Разновидности шоссейных моделей

Заглянув в online каталог, вы сможете найти немалое количество велосипедов. Теперь даже дальняя дорога не будет проблемой! Быстрый велобайк поможет преодолеть немалые расстояния.

Многие полагают, что все модели одинаковы, однако между ними все же есть отличия. Речь идет о системе рамы. Высока вероятность, что вы наткнетесь на шоссейные модели универсальной системы. Отличный выбор, если вы запланировали поездки не более 3-х раз в неделю. Максимальная длина пути – 250 км. Кататься можно и всего пару раз за год, при желании можно отправиться в продолжительную санкционированную турпоездку. Управление рулем в данном случае будет более спокойным в сравнении с гоночными велосипедами.

Всегда можно потратить деньги и на шоссейные модели гоночных систем. Отличный выбор для многочисленных соревнований. Такие варианты подходят продвинутым гонщикам. Управление подобным средством передвижения потребует от вас огромной ответственности. Обычные гоночные модели выделяются более сложной рамой. Колеса довольно легкие, используются комплектующие самого высокого качества.

Порой приобретаются шоссейные велобайки, которые имеют прямой руль. Такая разновидность велосипеда подходит для частых поездок.

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