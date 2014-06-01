Худеем - идеальная фигура

Во все времена женщины хотят иметь модную фигуру. Вожделенные 90х60х90 не дают покоя, вынуждают подвергать себя изнурительным диетам, посещать различные фитнес-клубы, заниматься бегом, плаваньем, прибегать к услугам диетологов. На сайте gsm-tlt.ru можно заказать смарт-часы для удобного контролирования во время занятиями спорта.

Между прочим стройная фигура приобрела популярность не так давно – каких-то 100 лет назад. В основе новой моды лежал спорт (в основном – теннис), ранее занятия спортом не носили массового характера. Мода на пышнотелых красоток, украшающих собой картины художников эпохи барокко и ренессанса, канула в прошлое и сегодня нам остается только удивляться женским формам на старых полотнах в анфиладе музейных залов.

Меня, к примеру, формы Венеры с полотна работы Рубенса просто потрясают, ведь я продукт современного общества, вскормлен средствами массовой информации и с юношества очарован формами отечественных и западных киноактрис.

У официальной медицины однозначное мнение – раз в несколько лет обновляются нормы веса по отношению к росту, киндеров с детства взвешивают, измеряют, дают рекомендации (сопровождая рекомендации строгим взглядом из-под очков и внушительно помахивая стопкой листков с анализами).

По статистике больше всего полных женщин в Испании – 65% и в США – 57%, в России от полноты страдают около 52% женщин. Кстати, самая «худощавая» нация – японцы, наверное, все дело в морепродуктах.

Рунет и СМИ предлагают множество разноплановых диет (мне они больше напоминают меню в трехзвездном концлагере), симпатичные (особенно в роликах по ТВ) пластические хирурги обещают результат – во всяком случае, для наших кошельков.

Для коррекции фигуры остается не так много времени – на носу долгожданное лето с отпусками, турпоездками и пляжами.

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