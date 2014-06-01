Знакомимся с проектами домов

Каждый, кто мечтает о собственном жилье, будет рад получить дом 6 на 9 двухэтажный, выстроенный из бруса. Проект такого дома является одним из самых популярных и востребованных, так как имеет наиболее оптимальные размеры. Имея всего шесть соток земли, можно функционально обустроить эту небольшую территорию, разместив жилой дом.

Компания «КостромаСтройДом» предлагает шесть разных проектов оптимальных домов, которые можно подобрать для каждого индивидуального случая. Если проект понравился, но есть небольшие детали, которые не устраивают заказчика, специалисты компании всегда могут изменить проект по усмотрению клиента: перенести стены, изменить этажность и сделать комнаты более просторными, за счет объединения. Подобный вариант дома относится к бюджетным и подойдет для заказчика со средним уровнем достатка.

Для тех, кто имеет большую семью и мечтает о большой усадьбе, предлагается дом 12 на 12 двухэтажный, проект которого размещен на официальном портале компании «КостромаСтройДом». Стоит отметить, что в сумму заявки не входят отделочные работы, а при заказе подобного жилища, каждый потенциальный клиент может претендовать на бесплатный профессиональный проектный эскиз.

После проведенных строительных работ, жилая площадь постройки будет составлять сто девять квадратных метров. Высота потолка в доме, на первом этаже, достигает трех метров. Несмотря на уже готовый проект, заказчик всегда может внести свои индивидуальные изменения, чтобы построить дом, соответствующий не только его финансовым возможностям, но и личным приоритетам.

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