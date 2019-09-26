Кредит наличными под залог птс

По статистике, около трети новых автомобилей, курсирующих по дорогам России, приобретены в кредит. Ведь для многих людей наличие надежного автомобиля не только дело престижа, а именно средство передвижения, как утверждал герой романов.

Стимулируют стремление к покупке новых, комфортных и надежных машин и банки, разрабатывающие достаточно привлекательные и постоянно совершенствующиеся программы автокредитования. На текущий момент основные виды практикуемых российскими банками автокредитов можно условно разделить на две категории: на классический кредит и кредит, предоставляемый по ускоренной процедуре (так называемый экспресс-кредит). Как известного автомобиль, это "живые деньги"№, которые впоследствии можно получить оформив кредит под залог птс Воткинск. Для получения классического кредита потенциальный заемщик должен присовокупить к заявлению на получение займа пакет документов, включающий копию паспорта, справку с места работы с указанием уровня заработной платы, а также заемщик должен располагать средствами на внесение первоначального взноса за покупку. Классический кредит в случае положительного решения (рассмотрение заявления занимает от недели до месяца) предоставляется на срок до пяти лет, а выплаты осуществляют равными долями в течение всего срока до полного погашения займа. Заявление о предоставлении экспресс-кредита зачастую сопровождается меньшим количеством документов, решение по нему выносится в течение периода от нескольких часов до недели. В то же время быстрый кредит можно получить на срок, не превышающий трех лет, причем процентные ставки за экспресс-кредит существенно выше, чем за классический, а условия, касающиеся соблюдения сроков внесения регулярных выплат – гораздо строже. Но для обоих типов кредита главным условием получения займа является наличие стабильного дохода определенного уровня.

Многие банки, предоставляющие автокредиты, активно сотрудничают с дилерскими центрами и автосалонами, которым выгодно привлекать покупателей возможностью не только быстрого получения кредита на приемлемых условиях, но и прочими совместными акциями продавца и банка (возможность досрочного погашения займа, нулевой первый взнос и т. д.). Кроме того, при получении автокредита, как правило, не требуется залога, так как фактически залогом становится приобретаемый автомобиль. В процессе оплаты также отсутствует необходимость внесения наличных денег – покупатель автомобиля, получив в автосалоне счет, передает его в банк, а банк, в свою очередь, переводит денежные средства непосредственно на счет автосалона.

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