У нового кроссовера Audi Q5 появится дизельный двигатель

Компания Audi, известная во всем мире своими удобными и качественными автомобилями, готовит очередную премьеру. В самом ближайшем будущем появится обновленный кроссовер Q5. По существующей традиции к модификации добавится литера «S».

Автомобиль представлен будет в нескольких вариантах. Для европейских автолюбителей будет доступна модель Audi Q5 с дизельным двигателем, американским покупателям предложат новый вариант автомобиля с шестицилиндровым турбодвигателем на 3 литра (313 л. с.). Компания предложит для автолюбителей из Северной Америки кроссовер с механическим нагнетателем и бензиновым двигателем (довольно характерным для автомобилей такого рода).

Под капотом кроссовера практически ничего не поменяется. Существенно не изменится и рабочий объем автомобиля, хотя количество лошадиных сил увеличится до 330.

Уже летом этого года обновленный кроссовер впервые представят перед лицом автолюбителей на традиционных соревнованиях «24 часа Ле-Мана». На осенней международной автовыставке в Париже кроссовер увидит весь мир. Представлена будет не только модель с турбодвигателем, но и другие варианты автомобиля. Тогда же станут известны все технические характеристики автомобиля и стоимость Audi Q5.

Каким бы не был прочным и надежным автомобиль Ауди, иногда случаются ситуации, когда просто необходим ремонт. Это может произойти в следствии ДТП или по причине не соблюдения правил прописанных в инструкции по эксплуатации. В том случае, если все таки ремонт audi необходим советую вам посетить СТО, где есть необходимое оборудование для автосервиса и грамотные специалисты произведут полную диагностику вашего автомобиля, найдут и устранят любые неисправности. И ваш автомобиль будет как после автосалона, новенький и сиять ослепительно.

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