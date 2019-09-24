Методы продаж, как и где продать

Если ваша деятельность касается продаж, вы занимаетесь маркетингом, аналитикой,продажами. То вам надо знать психологию продаж и купить готовое ооо для реализации задуманного. Как продать. Ведь в вашей профессии без этого не как. Надо обязательно понимать человека. И проводить анализ, почему ему нравится то, а не другое. Специально для этого проведём десять особенностей, которые влияют на человека, во время покупки.

Человек, такое существо, что он часто действует совсем не логично. И попробуем разобраться в инстинктах человека.

1. Эмоции.

В основном все решения, все мысли возникшие в голове возникают у людей с появлением эмоций. И не обязательно они должны основываться на логике. И поэтому не материальные преимущества продукта, толкают в большей степени на приобретения этого продукта. Без эмоций не куда.

2. Факты

Рассмотрим в примере. Если человек видит по телевизору, или на улице рекламу красивого дорогого автомобиля. То ему охота приобрести эту машину. Но человек не будет сразу покупать этот автомобиль. Потому что ему нужны факты. Он захочет узнать как минимум мощность, универсальность, стоимость обслуживания, расход топлива. И он купит эту машину, если посчитает, что эта машина оправдывает себя за эти деньги.

3. Эгоцентричность людей.

Каждый человек во первых думает о себе. Если к нему обращаются с просьбой, то он думает, а что это даст именно ему. Нет такого человека, который о себе не думает, даже самый хороший человек.

4. Ценность.

Когда человек выбирает, что же ему купить, то он при осмотре продукта всегда обращает внимание на его ценность. И в своей системе приводит степень аналогичности стоимость и ценность этого самого товара. Во сколько раз больше отношение ценности к цене. Тем и больше шансов у товара быть купленным. И не существует для всех одной ценности. Каждый оценивает по своему.

5. Социальность.

Человек совсем не машина, у него вместо процессора мозг. И в первую очередь этот мозг решает проблемы социального характера. Всегда нам легче поговорить о взаимоотношениях с людьми. Если вспомнить математику, которую мы изучали в школе. То можно заметить, что если задача связана с реальной ситуацией, то нам намного проще. Поэтому большинство больших и малых компаний пользуются отзывами прежних покупателей.

6. Удовольствие от покупок.

Конечно же. Люди, когда делают покупки чувствуют удовольствий. Когда у него в руках чисто его личная новая вещь, он восхищается ею, а если он о ней давно мечтал, то радость ещё больше. И поэтому в основном не надо уговаривать купить. Надо направить сомневающегося человека, в правильном вам направлении.

8. Подозрительность.

Любой человек, прежде чем его купить посмотрит продукт со всех сторон, подумает. Потому что не кто не хочет быть обманутым. Некто не хочет рисковать. Тратить деньги на товар в котором они потом будут не довольны. И вы некогда, даже если сильно захотите, не сможете точно предсказать. Как потом покупатель будет относиться к товару, какие впечатления у него будут. Поэтому, чтобы было проще ему и вам. Надо показывать покупателю результаты различных тестов, научные данные, отзывы самых авторитетных и мелочных клиентов которых все знают.

9. Люди идут куда все идут.

Этот товар оценили другие люди, значит стоит на него обратить внимание. Или например, если какой ни будь фильм бьёт рекорд по просмотрам за неделю, то его обязательно надо посмотреть, что же там такого интересного, что все идут.

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