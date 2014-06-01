Тест-драйв Фольксваген Шаран

Этот автомобиль прошел сложный эволюционный путь, который начался в 1995 году. И благодаря усилиям конструкторов все еще остался востребованным и почитаемым. Сегодня найдется немало автолюбителей, с охотой купивших Фольксваген Шаран, цена на который вполне соответствует качеству. А все потому, что этот семейный минивэн смог совместить в себе такие важные качества, как большая вместительность – его без размышлений относят к классу семейных авто, и легкая управляемость. Здесь dealer-auto.ru вам помогут выбрать салон, где покупка авто станет приятной и главное, надежной.

Радует внешний вид авто и неприхотливость. Обо всем этом стоит по рассуждать подробнее. Это покажет, насколько далеко данное авто ушло от первых представителей аналогичного типа. Дизайн Фольксваген Шаран, его внешний вид, хоть и не являются строгими, но все же заметны черты делового оформления. Очень удачно подобрали размер колес, который позволяет мгновенно понять, что это совсем не микроавтобус, не Volkswagen серии Т или что-то тому подобное. Удачно сделаны и задние двери – они выдвижные, что создает удобство на стоянках. Их размер радует, как и конфигурация.





В салоне не приходится сгибаться и прятать голову даже на момент посадки. Радует и диапазон регулировок водительского кресла. Боковая поддержка помогает входить и выходить из автомобиля.





Руль Фольксваген Шаран удобный, комбинация приборов достойная, и оформлены они достаточно контрастно для того, чтобы ориентироваться в показаниях с первого взгляда. Вентиляция и отопление делают салон по-настоящему комфортным в любое время года. Тепло подается к ногам пассажиров, а кроме того, задний ряд может самостоятельно контролировать конфигурации отопления или охлаждения для себя.





Удобные подушки, карманы для мелочи, разнообразные полочки и подставки – они есть по всему салону, что добавляет удобства в долгой дороге. Такая забота очень приятна.





Кресла в салоне Фольксваген Шаран стоят в три ряда, и пассажиров можно вместить до пяти. Как и в любом минивэне, кресла здесь трансформируются, и их можно превратить в столик, или убрать, расширив при этом пространство. Очень продуманная конструкция.





Двигатель авто дает мощность в150 л. с. В России продаются и менее мощные модели, поскольку ряд поставляемых авто лишается турбонаддува. Предлагаются и дизельные варианты для России.





На ходу машина радует чувствительным управлением, легким ходом. Для города она подходит просто идеально, да и на трассе в ней чувствуешь себя вполне комфортно. Отличный семейный Фольксваген Шаран для людей, у которых имеется уже не один ребенок, или неплохой вариант корпоративного транспорта на ограниченное число персон.





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