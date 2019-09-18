Продвижение новостного сайта или варезника

Раскрутка варезников ничем не отличается от раскрутки обычного сайта (СДЛ), за исключением одного «НО». Это «НО» заключается в том, что ваши новости астрахани в любом случае будут скопированы другими ресурсами и, как я уже говорил, необходимо менять их описания, допустим раз в два месяца. Но это еще не все, есть один хитрый способ поднять цитируемость.

Этот способ расскрутки варезника заключается в том, что размещая новости, вам нужно поставить ссылку на нее, в ее же тексте и цвет ее выставить такой – же, как и основной текст. Таким образом, те сайты, которые будут копировать ваши файлы, вместе с текстом, скопируют вашу ссылку! А, как известно, не все пользователи меняют описание новостей, тем самым ваша ссылка сохраняется и приносит неплохой вес вашему ресурсу.

Еще есть вариант повысить плотность ключевых слов, тем самым автоматически раскрутить варезник. Способов раскрутки новостного сайта более чем предостаточно. Можно создавать контент и размещать статьи самостоятельно, а можно обратится к СЕО-специалистам. Веб-мастера проведут необходимые манипуляции и помогут новостному ресурсы поднять свои позиции.

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