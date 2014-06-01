Каждому — свой «Малыш»!

Дорогие родители, вы наверняка наслышаны о такой легендарной модели как кровать-чердак «Малыш» от фабрики «Ярофф». Эта мебель, разработанная для самых маленьких деток (от 2-3 лет), стала настоящим хитом продаж — не только в нашем интернет-магазине, но и на мебельном рынке в целом.

Сегодня ярославские конструкторы предлагают целый ряд интересных модификаций классического решения. Советуем вам обратить особое внимание на модели «Малыш» и «Малыш-4», которые есть у нас в наличии.

Чем хороша модель, так это увеличенной длиной спального места ребенка — 2,18 м. Согласитесь, на такой кроватке с комфортом растянется как малыш, так и школьник. На это и рассчитывает производитель — он предлагает родителям маленьких деток удачное решение «на вырост». Достаточно купить эту кроватку — и вопрос с местом для сна ребенка будет решен как минимум на ближайшие 5 лет.

Но это еще не все. «Малыш», как и другая мебель компании «Ярофф», удивляет функциональностью. Посмотрите, сколько шкафчиков и полочек содержится на нижнем ярусе — здесь, без сомнения, разместятся все машинки и куклы, книжки и карандаши, а также предметы одежды или белья.

Ну и конечно, нельзя не сказать про выдвигающийся столик для занятий ребенка — при необходимости, его всегда можно выкатить из-под кровати, а затем убрать на место.

Ярославцы знают, как с толком сэкономить место в детской комнате. Кроватка-чердак «Малыш-4» может уместиться на каких-то двух квадратных метрах (длина 1,8 м, ширина 0,8 м) — останется много свободного пространства для игр и других видов мебели. Лесенка в этой модели — удобная и компактная, причем, если нужно, выдвигается, открывая шкафчик с вешалками для хранения ребячьего гардероба. Перейти на страницу: кровать-чердак «Малыш-4» - https://detskiekrovati-spb.ru/ и здесь вы можете узнать более детально и подробно.

Обе модели, «Малыш» и «Малыш-4», присутствуют у нас в наличии. Это значит, что вы можете купить их с максимально быстрой доставкой: от 1 до 3 рабочих дней. Хотите узнать больше? Звоните: 8 (812) 988-39-89.

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