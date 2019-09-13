polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » Какой морской контейнер выбрать?

      • Какой морской контейнер выбрать?

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: 13-09-2019, 15:46
      (голосов: 0)

      В сфере морской транспортной логистики не обойтись без привлечения специализированных морских контейнеров, которые выступают в качестве основной тары для выполнения манипуляций по перевозке и хранению.

      Компания «DOLPHIN CARGO» использует морской контейнер размеры которого подбираются в соответствии с основными параметрами и характеристиками груза.

      Практические свойства морских контейнеров

      Тяжелые грузы небольшого размера можно в оперативном порядке транспортировать посредством привлечения удобных контейнеров на 20 фунтов. Легкие и тяжелые объемные грузы перемещают с помощью привлечения многофункциональных контейнеров, рассчитанных на 40 фунтов.

      В процессе выбора подходящего контейнера следует учитывать важные критерии, представленные:

      • внешними и внутренними размерами;
      • внутренним объемом;
      • максимальным весом брутто;
      • массой груза.

      Наиболее востребованной логистической тарой принято считать 20-футовый контейнер. Вес такой тары выступает в качестве устойчивой основы грузоподъемности до 30 тонн. Посредством использования данного контейнера можно перевозить и хранить штучные грузы.

      Грамотно подобранные размеры контейнеров заложены в основу организации качественной и безопасной транспортировки грузовых объектов на дальнее расстояние.

      Привилегии применения контейнеров

      В каталоге представлены разнообразные модификации контейнеров, адаптированные для комфортных и надежных перевозок. Пользуются спросом высококлассные контейнеры, оборудованные вентиляционной системой и съемной крышей.

      Богатыми функциональными возможностями наделены специальные контейнеры, относящиеся к типу «танк», благодаря которым можно удачно транспортировать жидкие среды.

      Сохранение логистической тары обеспечивается за счет предварительной обработки ее специальным антикоррозийным составом. Оптимальные размеры морских контейнеров https://dolphincargo.com.ua/dimensions-of-containers/ продемонстрированы в ярко-иллюстрированной таблице с четкими показателями.

      Транспортно-экспедиционное сопровождение грузов должно проходить с привлечением функциональных и полезных контейнеров, которые составят основу базовой безопасности перевозки.



      Загрузка...
      Загрузка...
    Погода в Полоцке

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь