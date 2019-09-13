Какой морской контейнер выбрать?

В сфере морской транспортной логистики не обойтись без привлечения специализированных морских контейнеров, которые выступают в качестве основной тары для выполнения манипуляций по перевозке и хранению.

Компания «DOLPHIN CARGO» использует морской контейнер размеры которого подбираются в соответствии с основными параметрами и характеристиками груза.

Практические свойства морских контейнеров

Тяжелые грузы небольшого размера можно в оперативном порядке транспортировать посредством привлечения удобных контейнеров на 20 фунтов. Легкие и тяжелые объемные грузы перемещают с помощью привлечения многофункциональных контейнеров, рассчитанных на 40 фунтов.

В процессе выбора подходящего контейнера следует учитывать важные критерии, представленные:

внешними и внутренними размерами;

внутренним объемом;

максимальным весом брутто;

массой груза.

Наиболее востребованной логистической тарой принято считать 20-футовый контейнер. Вес такой тары выступает в качестве устойчивой основы грузоподъемности до 30 тонн. Посредством использования данного контейнера можно перевозить и хранить штучные грузы.

Грамотно подобранные размеры контейнеров заложены в основу организации качественной и безопасной транспортировки грузовых объектов на дальнее расстояние.

Привилегии применения контейнеров

В каталоге представлены разнообразные модификации контейнеров, адаптированные для комфортных и надежных перевозок. Пользуются спросом высококлассные контейнеры, оборудованные вентиляционной системой и съемной крышей.

Богатыми функциональными возможностями наделены специальные контейнеры, относящиеся к типу «танк», благодаря которым можно удачно транспортировать жидкие среды.

Сохранение логистической тары обеспечивается за счет предварительной обработки ее специальным антикоррозийным составом. Оптимальные размеры морских контейнеров https://dolphincargo.com.ua/dimensions-of-containers/ продемонстрированы в ярко-иллюстрированной таблице с четкими показателями.

Транспортно-экспедиционное сопровождение грузов должно проходить с привлечением функциональных и полезных контейнеров, которые составят основу базовой безопасности перевозки.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.