Как выбрать матрас

У каждого человека есть одно простое желание хорошенько отдохнуть в течение ночи. Правильно обустроенное спальное место поможет в создании комфортного отдыха. Выбирая матрасы, следует обращать внимание на детали от которых будет зависеть отдых в течение ночи. Предлагаемые матрасы140х190 — MskMatras.RU, это огромный ассортимент продукции для сна разных производителей. В магазине вы точно сможете подобрать нужное изделие без особых усилий. Перед тем как отправиться за матрасом, следует узнать, по каким критериям выбирают важный атрибут спальной комнаты.

Выбираем изделие по жесткости

Предлагаемые в магазинах матрасы отличаются наполнителями и уровнем жесткости. Самочувствие человека, его отдых, качество сна напрямую связано с уровнем жесткости изделия. В этом случае выбор остается индивидуальным. Матрасы бывают трех видов:

изделия с повышенной жесткостью - такие изделия рекомендованы людям, имеющим проблемы позвоночника. Наполнителями для жестких матрасов служат кокосовые волокна, пенополиуретан, композиты. Изделие отлично поддерживает поврежденные позвонки. В течение ночи человек отдыхает, просыпается бодрым, и главное без болевых ощущений;

изделия средней жесткости - в данном случае эти изделия рекомендованы практически всем, кто не имеет позвоночных проблем. Матрасы средней жесткости пользуются повышенным спросом. На них комфортно спать, ни что не мешает хорошо отдохнуть за ночь;

мягкие матрасы - изделия рекомендованы для людей, имеющих повышенный вес и пожилым людям. Также мягкие матрасы можно выбирать детям до 15 лет.

При выборе матраса обращайте внимание на рекомендации производителя. Там будет указано для какой категории рассчитаны матрасы и предполагаемая нагрузка.

Внимание на вес

Правильно подобранный матрас сможет прослужить довольно длительное время. При выборе обязательно учитывайте вес, это избавит от ощущения жесткости матраса. Производители изделий для сна указывают максимальный вес на одно спальное место, оно может быть 70-90 кг. или 110 кг. Сильно превышать показатели максимального веса не рекомендуется. По данному критерию лучше всего иметь небольшой запас примерно, +5-15 кг, это позволит выбрать идеальный матрас, который подарит максимальный комфорт в процессе отдыха. В интернет-магазине "mskmatras" покупатели смогут подобрать изделия с учетом личных предпочтений. Выбирайте производителя, читайте характеристики матрасов, и заказывайте качественное, проверенное изделие.

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