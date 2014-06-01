Корпоратив на Новый Год 2020 в Алматы

Поговорка «готовь сани летом» приобретает новое значение – заняться подготовкой новогоднего корпоратива 2020 года имеет смысл уже сегодня!

Когда скучные и однотипные шоу-программы надоели, а банальные застолья уже не радуют, самое время обратиться в ивент-агентство «Супер Той». Это команда талантливых креативных организаторов и ведущих, которые знают, как сделать корпоратив на Новый Год 2020 запоминающимся и по-настоящему сказочным. Ивент-студия работает в Алматы принимает заказы на подготовку новогоднего корпоратива уже сейчас!

Что предлагает команда Супер Той на Новый Год 2020

Над каждым проектом работает команда ответственных и опытных специалистов в сфере ивент-услуг. Новогодний корпоратив на 2020 год от «Супер Той» - это:

гарантировано непредсказуемые, запоминающиеся и эффектные сценарии;

фееричные и волшебные развлечения, которые не оставят равнодушными никого из присутствующих;

шоу-программа с участием талантливых музыкантов, артистов и певцов, живая музыка, балет;

обязательные новогодние персонажи – Дед Мороз и Снегурочка.

Чтобы не упустить возможность отметить Новый Год 2020 в кругу коллег со вкусом и по-настоящему весело, лучше записываться на интересующую дату уже сейчас.

Компания «Супер Той» подходит к организации и проведению мероприятий мега ответственно и работает под ключ. Специалисты организуют вечеринку любого формата, для любого количества гостей с учетом всех пожеланий и заявленного бюджета. Тематика и сценарий будут адаптированы или составлены с нуля.

Корпоратив может носить характер тематической вечеринки с соответствующим антуражем, нарядами, декорациями. Обязательное условие – наличие веселого ведущего, который будет вовлекать всех участников в разные активити. Чтобы придать вечеринке драйва, можно заказать в «Супер Той» различные аттракционы, арендовать декорации, обустроить фотозоны.

Чтобы корпоратив на Новый Год 2020 прошел без сбоев, важно использовать качественное техническое оснащение – решение этого вопроса, включая, аудио- и видео-, акустику, свет, специалисты компании берут на себя. «Супер Той» организуют трансфер и кейтериг, а также предложат другие сопутствующие услуги.

Получить больше информации об ивент-агентстве, ознакомиться с реализованными проектами и отзывами можно на официальном сайте «Супер Той».

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