Сколько времени будет заряжаться электромобиль, от чего это зависит

Понятное дело, что каждый, кто решает купить зарядную станцию для электромобиля, будет заодно интересоваться и тем, сколько времени потребуется на его зарядку. Тем более, что для многих водителей и методы зарядки, и многие другие вопросы в данной области остаются по-прежнему секретом.

Что влияет на скорость зарядки

Если вкратце, то вот основные факторы, которые окажут влияние на скорость зарядки аккумулятора электрокара:

тип зарядки;

тип тока – переменный или постоянный;

модель автомобиля, а точнее, модель установленного в нем аккумулятора;

остаточный заряд;

а также модель самого зарядного устройства.

Имеет смысл более подробно остановиться на некоторых из этих моментов.

Какие существуют варианты зарядки для электромобилей

Можно выделить три варианта зарядки. Мощность тока и наличие дополнительных приспособлений – вот важные факторы, оказывающие влияние на время зарядки. При этом самым простым вариантом можно назвать подключение к обычной домашней розетке через специальное зарядное устройство. Оно обладает защитным реле от перегрузок и замыканий. Время зарядки в этом случае может составить до 15 часов – от полного разряда до ста процентов.

Способ побыстрее – это воспользоваться отдельной розеткой в доме повышенной мощности. Такую розетку можно смонтировать практически где угодно: как во дворе, так и в квартире, в гараже, даже на работе. Подключение электромобиля к зарядке в этом случае потребует наличия специализированного кабеля и разъема. Причем, на время подзарядки будет оказывать тип кабеля. Как правило, для домашнего использования сегодня чаще других выбирают стандарт Type 2. А вот его «собрат» - Type 1 – уже практически не применяется, в силу пониженной безопасности данного способа.

Самым быстрым вариантом можно считать зарядку от постоянного тока на профессиональной зарядной стации. Но такие устройства не распространены повсеместно, поэтому недоступны для многих потребителей.

Как долго придется заряжать электрокар

Мощность тока – вот главный определяющий критерий для времени зарядки. Так зарядка для электромобиля, работающая от постоянного тока, сможет провести зарядку в течение примерно получаса. В случае с переменным током высокой мощности все зависит от фазности сети. Трехфазной зарядке потребуется также примерно полчаса, а вот однофазной – уже не менее четырех часов. Но лучше зарядиться заранее, и быть всегда наготове, ведь не стоит забывать, что это не бензиновый автомобиль.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.