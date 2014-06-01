Купить страховку Каско

Всем владельцам транспортных средств необходимо обязательно оформлять страховой полис, поскольку без него не будет возможности использовать свое транспортное средство. С учетом увеличения количества машин и пропорционального роста аварий, необходимость позаботиться о получении компенсации в случае ДТП стоит особенно остро. Оформлять полис необходимо у проверенной компании, которая гарантированно сможет справиться с решением поставленной задачи на высшем уровне. Поэтому предварительно стоит внимательным образом ознакомиться с доступными предложениями.

Что нужно для оформления страховки?

Страховой полис Каско представляет собой комплексную защиту машины от негативных событий, повлекших за собой утрату или гибель транспортного средства. Страховые случая распространяются на аварии, стихийные бедствия, угоны или хищения авто. С более подробным списком ситуаций, которые признаются страховыми, можно ознакомиться при чтении договора. Это необходимо обязательно сделать до подписания, чтобы точно знать, когда можно рассчитывать на получение выплат.

Оформить полис можно в онлайновом режиме, воспользовавшись помощью специализированных сервисов. Для получения страховки нужно внести данные о водителе и транспортном средстве. Причем итоговая стоимость будет зависеть от общего стажа за рулем, безаварийного стажа, возраста автомобиля и его класса. Дисциплинированных водителей поощряют дополнительными скидками, так что есть еще одна причина аккуратно вести себя на дорогах. Это позволит не создавать аварийных ситуаций, чтобы не иметь дисциплинарных взысканий.

Если потребуется дополнительная помощь в оформлении полиса, то можно получить ее по справочным телефонам. Клиентам ответят на все вопросы, чтобы они смогли гарантированно принять правильное решение по поводу сотрудничества. Оформлять полис необходимо сразу же при покупке машины, а затем важно не забывать продлить его, чтобы спокойно передвигаться по дорогам общего пользования и не иметь проблем с дорожной инспекцией при прохождении проверок.

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