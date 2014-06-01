Конвекционные печи и промышленные картофелечистки – отличная возможность приготовить максимум блюд с минимальной затратой времени и энергии

Конвекционные печи появились еще в 70-ых годах нашего века. Практически сразу же им предрекли огромную популярность и востребованость, которую они полностью оправдали.

Такие изделия просто незаменимы на предприятиях общественного питания. Они предоставляют возможность быстро готовить вкусную и качественную пищу, затрачивая при этом минимум времени и усилий.

Что представляет собой продукция

Конвекционные печи внешне напоминают собой духовки, но по принципу работы отличаются от них дополнительной конвекцией воздуха.

Во внутреннем устройстве таких печей используются вентиляторы, которые равномерно распределяют горячий воздух внутри. Таким образом, обеспечивается равномерное прогревание продукта и быстрое его приготовление.

Встроенные циркуляционные вентиляторы обеспечивают равномерную подачу воздуха на противни и быстрое и равномерное выпекание, прогрев и т.д.

Разновидности

Отличаются конвекционные печи между собой прежде всего мощностью, числом производительности, типом энергоносителя (газовые, или электрические), способом управления (механические, или электронные).

Разные печи бывают с разной комплектацией: больше, или меньше противней, разное количество вентиляторов, наличием (отсутствием увлажняющей системы).

Промышленные картофелечистки стали просто незаменимыми в современных заведениях общепита. Они позволяют значительно упростить и ускорить процесс чистки картофеля, разгружая тем самым людской ресурс и повышая производительность труда.

Что представляют собой

Машины для очистки картофеля представляют собой довольно простые и неприхотливые в использовании устройства. Внутри такая машина укомплектована острым ножом, либо абразивной поверхностью, которая быстро снимает кожуру с картофеля, моркови, свеклы и т.д.

Электродвигатель приводится в работу с помощью одной кнопки. Управлять такой машиной легко и просто. Сначала овощи, которые необходимо очистить загружаются во внутрь аппарата. Затем нажатием кнопки запускается механическое воздействие. Отходы сгружаются через специальное отверстие внизу машины, которое для удобства использования можно устанавливать прямо на канализационные отверстия.

Таким образом, процесс приготовления пищи значительно упрощается, ведь нет необходимости вручную очищать корнеплоды.

Применение данных https://torgpit.ru/kartofelechistka/ промышленных картофелечисток оправданно в заведениях общественного питания, которые обслуживают больше 50 человек одновременно.

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