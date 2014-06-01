Как получить гражданство Украины?

Согласно официальному сайту международной юридической компании «Элионорум», иностранец может получить гражданство Украины только при неукоснительном соблюдении основополагающих правил подачи документов.

Вопрос получения гражданства актуален для всех иностранцев, которые заинтересованы в полноценной легализации на украинской территории. У большинства людей процедура получения ассоциируется с изнурительной бюрократической волокитой, что обусловлено несколькими продолжительными этапами.

Украинское гражданство как способ легализации иностранцев

Человек, планирующий получать украинское гражданство, должен приготовиться к тому, что ему придется потратить значительное количество временных и моральных ресурсов на сбор необходимой документации. Перед непосредственным получением гражданства нерезиденту необходимо получить ВНЖ, после чего ему документально разрешается иммигрировать.

Вид на жительство позволяет пользоваться определенными привилегиями местных жителей. Оформление гражданства – непростая процедура. Для некоторых претендентов многоступенчатый процесс получения затягивается на годы, что нередко спровоцировано абсолютной юридической неосведомленностью нерезидентов.

Человек, заинтересованный в получении гражданства и официальном оформлении документации, должен быть ознакомлен с потенциальными сложностями и спецификой процесса.

Организационные тонкости получения украинского гражданства

Достаточное количество простых обывателей столкнулись с многолетним ожиданием положительного результата, что вызывает дополнительные проблемы и затрудняет ведение полноценной жизнедеятельности в регионе проживания.

Ни одна из государственных структур не способна дать четкую информацию относительно гарантированных сроков. Всех иностранных претендентов на предмет благонадежности проверяет Служба Безопасности Украины, а также прочие инстанции государственного уровня.

Когда человек получает вид на жительства, то для вынесения положительного решения достаточно окончательного вердикта миграционной службы. Вопрос оформления гражданства более сложный и предполагает получение одобрения со стороны Президента, слово которого будет решающим в данном вопросе.

Все правовые детали процедуры оформления документов подробно прописаны в миграционном законодательстве. Получение украинского гражданства – важный шаг, на который непременно необходимо решаться людям, заинтересованным в абсолютной легализации и соблюдении постулатов национального законодательства.

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