Покупаем ламинат

Когда речь заходит о выборе напольного покрытия, многие предпочитают что-то внешне похожее на паркет или паркетную доску, но в разы дешевле. И сегодня такое напольное покрытие есть — это ламинат kronotex или аналогичная продукция от других производителей. В настоящее время ламинированное напольное покрытие можно приобрести практически в каждом строительном магазине. Но нужно понимать, что не всякое покрытие качественное и долговечное, а потому к выбору оптимального варианта нужно подойти как можно серьезнее.
Выбирая ламинат в минске, внимание обращаем на следующие моменты:
Теперь о перечисленных параметрах подробнее. Выбирая дизайн отдаем предпочтение тем покрытиям, которые выглядят как натуральное дерево. Чем натуральнее будет смотреться ламинат quick step или аналогичные покрытия других марок, тем дороже будет выглядеть пол в помещении. Как вариант, можно приобрести современные разновидности ламината, которые имитируют не паркет, а бетонную или керамическую плитку.
Выбирая ламинат с учетом условий эксплуатации, принимаем во внимание класс износостойкости, который обозначается числом от 31 до 34. Чем больше число и соответственно выше класс, тем прочнее и дороже покрытие.