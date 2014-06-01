Покупаем ламинат

Когда речь заходит о выборе напольного покрытия, многие предпочитают что-то внешне похожее на паркет или паркетную доску, но в разы дешевле. И сегодня такое напольное покрытие есть — это ламинат kronotex или аналогичная продукция от других производителей. В настоящее время ламинированное напольное покрытие можно приобрести практически в каждом строительном магазине. Но нужно понимать, что не всякое покрытие качественное и долговечное, а потому к выбору оптимального варианта нужно подойти как можно серьезнее.

На что обратить внимание при покупке

Выбирая ламинат в минске, внимание обращаем на следующие моменты:

Дизайн – подразумевается расцветка и фактура поверхности, и то, как она будет сочетаться с интерьером вашего дома.

Эксплуатационные условия – подразумевается то, сколько ламинат прослужит без необходимости ремонта, учитывая механическую нагрузку на пол и уровень влажности в помещении.

Цена – это важный момент, если выбранное вами покрытие должно вписаться в ограниченный бюджет, отведенный на ремонт.

Бренд – этот параметр указали последним не случайно, так как от бренда действительно мало что зависит, ведь при изготовлении покрытия разными производителями применяются одни и те же технологии.

Теперь о перечисленных параметрах подробнее. Выбирая дизайн отдаем предпочтение тем покрытиям, которые выглядят как натуральное дерево. Чем натуральнее будет смотреться ламинат quick step или аналогичные покрытия других марок, тем дороже будет выглядеть пол в помещении. Как вариант, можно приобрести современные разновидности ламината, которые имитируют не паркет, а бетонную или керамическую плитку.

Выбирая ламинат с учетом условий эксплуатации, принимаем во внимание класс износостойкости, который обозначается числом от 31 до 34. Чем больше число и соответственно выше класс, тем прочнее и дороже покрытие.

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