Как подобрать свой стиль - советы от школы стиля

В отличие от моды стиль не меняется, поэтому, как выбрать свой стиль в одежде женщине нужно знать всем представительницам прекрасной половины человечества вне зависимости от возраста. Некоторые девушки обращаются к профессиональным стилистам, другие опираются на свою интуицию. Но есть определенные правила стиля, которые необходимо соблюдать в подборе одежды и аксессуаров.

Цветотип внешности

Это важная составляющая, которую учитывают в первую очередь:

цветотип – это внешность,она определяется так, подойдите к зеркалу без мейкапа и приложить ткань розового и персикового оттенка. Если подойдет 1 вариант, то у вас холодные цветотипы, второй теплые;

образ жизни – если представительница прекрасного пола ведет активный образ жизни, находясь в движении постоянно, ей подойдет спортивный стиль. Бизнес-леди - подойдет стиль бизнес-кэжуал. Для модниц стилисты советуют: бельевой стиль или пижамный. Для неординарных натур – бохо или гранж;

тип фигуры – это, пожалуй, самый важный фактор, его важно брать во внимание при подборе одежды и его стоит рассмотреть подробно.

Разное телосложение – как найти свой стиль в одежде женщине

Существует несколько видов силуэтов, для которых подбирают различный гардероб.

Треугольная фигура

Основные особенность этого телосложения – тяжелые бедра и небольшие плечи. Для великолепного образа в этом случае необходимо подчеркнуть верхнюю часть силуэта. Покупать нужно следующее:

топы и блузки с большим округлым вырезом;

трапециевидные юбки и запахом;

брюки темных тонов прямые или клеш от бедра;

широкий рукав на пиджаках;

пальто с поясом.

Телосложение перевернутый треугольник

В этом случае акцент ставится на нижней части фигуры:

выбирать блузки с баской;

пышные, свободного кроя юбки, приветствуется присутствие рисунка;

пиджак и кофточки со стачными рукавами;

блузки «реглан».

Объем бедер можно увеличить визуально при помощи рисунка либо горизонтальной полоски.

Фигура круг

Особенности данного телосложения – небольшие бедра, стройные ноги, пышная грудь и бедра. Подчеркнуть достоинства можно следующим образом:

туники, блузки удлиненные, жакеты с красивой драпировкой;

платья с высокой или низкой талией;

рукав 3\4;

юбки: с запахом, асимметрией, высокой посадкой. Подойдет крой солнце и трапеция;

прямые классические брюки, немного зауженные книзу.

Прямоугольный силуэт

Девушки с таким строением фигуры имеют одинаковые по ширине бедра и плечи, при этом линия талии выражена очень слабо. Изменение гардероба поможет приблизить силуэт к идеальному виду:

прямые и полуоблегающие жакеты;

круглый вырез в кофтах и блузках;

брюки клеш или прямые.

Фигура песочные часы

Девушкам с этим типом телосложения очень повезло – формы идеальные. Ярко выраженная талия, пышные бедра и грудь. На такой фигуре любая одежда будет выглядеть привлекательно, главное правильно подобрать цветовую гамму.

Базовый гардероб - критерии выбора

Прежде чем отправляться в магазин для подбора своего гардероба, нужно понимать – все купленные вещи должны быть удобными. Если вы не хотите носить юбки и платья, то не стоит заставлять себя, несмотря на модные тенденции – носите джинсы и брюки.

Такой процесс, как подобрать себе стиль в одежде женщины, очень кропотливый, но по окончании его женщина начинает чувствовать себя уверенно, что сказывается на поведении и внешних данных. Правильная одежда сможет помочь скрыть недочеты фигуры, добавит изюминку, но вся одежда должна быть:

удобной и привлекательной;

подходить по фигуре и цветотипу;

нравиться именно вам.

Не стоит копировать чужие образы, даже если они вам очень нравится, создайте свой, индивидуальный. Например, если несколько лет назад была приобретена вещь, которая вам очень нравиться и подходит, но она вышла из моды – продолжайте ее носить. Немодную одежду всегда можно обыграть и обновить, добавив определенную комбинацию аксессуаров, или сочетать с новомодными предметами гардероба.

Как правильно сочетать предметы гардероба

При покупке новых вещей, необходимо учитывать одежду, которая уже есть в наличии и как ее можно сочетать, особенно если свой индивидуальный стиль уже создан.

Если в гардеробе уже есть несколько пар синих джинс, то не стоит покупать очередные – приобретите классические брюки, или неординарную вещь, которая будет идеально подходить по фигуре, и впишется в общий стиль.

Смешение стилей – это модная тенденция в моде в последние несколько лет, поэтому не бойтесь экспериментировать. Имея устойчивый и грамотно подобранный стиль, его можно обновить при помощи яркого принта, длинного вязаного жакета, яркой сумки или новых аксессуаров.

Не стоит забывать и о том, что для разных случаев жизни, гардероб должен отличаться:

деловой стиль не приемлет ярких оттенков и свободного кроя;

на романтический ужин невозможно прийти в строгом костюме – это неуместно;

встреча с друзьями, также требует определенной одежды, особенно, если она проходит на природе в выходные

если образ жизни активный, и женщина часто посещает тренировки, то для этого необходима специальная спортивная одежда.

Чтобы проще было рассмотреть недостающий элемент в гардеробе, необходимо тщательно изучить имеющиеся в шкафу вещи, распределив их по стилям.

В заключение

Стильно одеваться – это искусство, которому любая женщина может научиться, без особого труда, придерживаясь определенных правил и советов профессионалов. Достаточно один раз правильно подобрать вещи для базового гардероба, а потом просто немного его обновлять. Согласитесь к джинсам подойдут как вязаные кофты, так и легкие шелковые блузы, длинные жакеты, классические рубашки и так далее. Не ограничивайте себя только одной цветовой гаммой, комбинируйте, ищите свою индивидуальную фишку в одежде – и тогда вы будете неотразимы.

Всему этому можно обучиться в специальном образовательном учреждении. Более подробно об этом можно узнать в интернете. Например, на этой странице у вас есть возможность ознакомиться с тем, какие знания может дать школа стиля https://moscow.ecolespb.ru/style-school либо на другом ресурсе на ваше усмотрение.

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