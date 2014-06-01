Как подобрать свой стиль - советы от школы стиля

В отличие от моды стиль не меняется, поэтому, как выбрать свой стиль в одежде женщине нужно знать всем представительницам прекрасной половины человечества вне зависимости от возраста. Некоторые девушки обращаются к профессиональным стилистам, другие опираются на свою интуицию. Но есть определенные правила стиля, которые необходимо соблюдать в подборе одежды и аксессуаров.
Это важная составляющая, которую учитывают в первую очередь:
Разное телосложение – как найти свой стиль в одежде женщине
Существует несколько видов силуэтов, для которых подбирают различный гардероб.
Основные особенность этого телосложения – тяжелые бедра и небольшие плечи. Для великолепного образа в этом случае необходимо подчеркнуть верхнюю часть силуэта. Покупать нужно следующее:
В этом случае акцент ставится на нижней части фигуры:
Объем бедер можно увеличить визуально при помощи рисунка либо горизонтальной полоски.
Особенности данного телосложения – небольшие бедра, стройные ноги, пышная грудь и бедра. Подчеркнуть достоинства можно следующим образом:
Девушки с таким строением фигуры имеют одинаковые по ширине бедра и плечи, при этом линия талии выражена очень слабо. Изменение гардероба поможет приблизить силуэт к идеальному виду:
Девушкам с этим типом телосложения очень повезло – формы идеальные. Ярко выраженная талия, пышные бедра и грудь. На такой фигуре любая одежда будет выглядеть привлекательно, главное правильно подобрать цветовую гамму.
Прежде чем отправляться в магазин для подбора своего гардероба, нужно понимать – все купленные вещи должны быть удобными. Если вы не хотите носить юбки и платья, то не стоит заставлять себя, несмотря на модные тенденции – носите джинсы и брюки.
Такой процесс, как подобрать себе стиль в одежде женщины, очень кропотливый, но по окончании его женщина начинает чувствовать себя уверенно, что сказывается на поведении и внешних данных. Правильная одежда сможет помочь скрыть недочеты фигуры, добавит изюминку, но вся одежда должна быть:
Не стоит копировать чужие образы, даже если они вам очень нравится, создайте свой, индивидуальный. Например, если несколько лет назад была приобретена вещь, которая вам очень нравиться и подходит, но она вышла из моды – продолжайте ее носить. Немодную одежду всегда можно обыграть и обновить, добавив определенную комбинацию аксессуаров, или сочетать с новомодными предметами гардероба.
При покупке новых вещей, необходимо учитывать одежду, которая уже есть в наличии и как ее можно сочетать, особенно если свой индивидуальный стиль уже создан.
Если в гардеробе уже есть несколько пар синих джинс, то не стоит покупать очередные – приобретите классические брюки, или неординарную вещь, которая будет идеально подходить по фигуре, и впишется в общий стиль.
Смешение стилей – это модная тенденция в моде в последние несколько лет, поэтому не бойтесь экспериментировать. Имея устойчивый и грамотно подобранный стиль, его можно обновить при помощи яркого принта, длинного вязаного жакета, яркой сумки или новых аксессуаров.
Не стоит забывать и о том, что для разных случаев жизни, гардероб должен отличаться:
Чтобы проще было рассмотреть недостающий элемент в гардеробе, необходимо тщательно изучить имеющиеся в шкафу вещи, распределив их по стилям.
Стильно одеваться – это искусство, которому любая женщина может научиться, без особого труда, придерживаясь определенных правил и советов профессионалов. Достаточно один раз правильно подобрать вещи для базового гардероба, а потом просто немного его обновлять. Согласитесь к джинсам подойдут как вязаные кофты, так и легкие шелковые блузы, длинные жакеты, классические рубашки и так далее. Не ограничивайте себя только одной цветовой гаммой, комбинируйте, ищите свою индивидуальную фишку в одежде – и тогда вы будете неотразимы.
Всему этому можно обучиться в специальном образовательном учреждении. Более подробно об этом можно узнать в интернете. Например, на этой странице у вас есть возможность ознакомиться с тем, какие знания может дать школа стиля https://moscow.ecolespb.ru/style-school либо на другом ресурсе на ваше усмотрение.