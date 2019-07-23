Где найти лунный календарь?

Многие люди в повседневной жизни используют разнообразные приметы, а важные действия проводят только в определенные дни, которые являются благоприятными по лунному календарю. Составляется он на основе фаз луны и является одним из древнейших на земле. Стоит отметить, что лунные фазы действительно имеют воздействие на человека, поэтому «синхронизация» с ними позволит улучшить свою жизнь.

Как пользоваться лунным календарем?

Если интересует лунный календарь на год, то найти его в свободном доступе можно на сайте 365calend. Все посетители смогут совершенно бесплатно ознакомиться с лунными фазами, которые осталось пережить в этом году. Астрологи рекомендуют по возможности подстраивать свои повседневные дела под лунные циклы. Такой подход даст возможность добиваться успехов в большинстве начинаний. Не зря наши предки следила за всеми природными знаками, помогающими им проживать всю жизнь. С развитием цивилизации их влияние на нас ничуть не уменьшилось.

Важно помнить, что лунная фаза будет изменяться в зависимости от местоположения человека. Наименьшее влияние наблюдается в экваториальных районах, поскольку здесь удаление Земли от спутника будет максимальным. А вот на полюсах расстояние является минимальным, поэтому и воздействие Луны на человека усиливается. Необходимо обращать внимание на длительность лунного месяца и не планировать ничего важного на те периоды, когда в нем всего 29 дней, так как они считаются неблагоприятными.

Онлайновый лунный календарь очень удобен, так как с ним можно будет сверяться в любое удобное для себя время. Поэтому остается только добавить себе в закладки соответствующий сайт, чтобы при необходимости можно было открыть его. Всего у Луны различают 4 фазы, которые можно наблюдать на небе в определенные периоды времени. При этом по продолжительности все фазы длятся примерно одинаковое время.

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