polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » Выбираем линолеум

      • Выбираем линолеум

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: 23-07-2019, 16:01
      (голосов: 1)

      Линолеум, как материал покрытия, использующийся во внутренней отделке имеет основу из полимеров. Это покрытие сегодня очень популярно благодаря свойствам эластичности и влагостойкости. Пол из линолеума легко убирается и не требует сложного ухода. Наиболее оптимальный вариант для использования в виде покрытия в кухонных помещениях, коридорах и других местах с повышенной нагрузкой и вероятностью высокой влажности. Правильная подготовка поверхности для укладки линолеума позволит значительно продлить эксплуатационный срок этого материала. Сегодня линолеумкупить можно самого разного типа, уровня прочности, любых расцветок и с разнообразным рисунком.

      Линолеум можно охарактеризовать, как долговечное покрытие, но у каждого вида существует свой порог сложности, который имеет заметные отличия. Бытовой линолеум хоть и является самым востребованным видом напольного покрытия, но использовать его в общественных местах нежелательно так, как большие нагрузки при значительной проходимости однозначно приведут к быстрому износу. А вот в коридоре, на кухне этот материал добросовестно отслужит положенное ему время.

      Популярность линолеума основана на универсальности и определенных преимуществах материала:

      • водостойкость;
      • эластичность;
      • невысокая цена;
      •  разнообразие цветов и рисунков;
      • долговечность;
      • несложная укладка;
      • легкий уход;
      • экологическая чистота.

      Бытовой линолеум в соответствии с названием, используется, как правило, в качестве напольного покрытия в квартирах, домах, реже в учреждениях и офисах так, как структура материала рассчитана на незначительные нагрузки. Линолеум имеет свою шкалу износостойкости, которая маркируется в бытовом варианте производителем цифрами 21 - 23. В эксплуатации линолеум желательно ограждать от механических повреждений, попадания искр.



      Загрузка...
      Загрузка...
    Погода в Полоцке

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь