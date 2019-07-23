Выбираем линолеум

Линолеум, как материал покрытия, использующийся во внутренней отделке имеет основу из полимеров. Это покрытие сегодня очень популярно благодаря свойствам эластичности и влагостойкости. Пол из линолеума легко убирается и не требует сложного ухода. Наиболее оптимальный вариант для использования в виде покрытия в кухонных помещениях, коридорах и других местах с повышенной нагрузкой и вероятностью высокой влажности. Правильная подготовка поверхности для укладки линолеума позволит значительно продлить эксплуатационный срок этого материала. Сегодня линолеумкупить можно самого разного типа, уровня прочности, любых расцветок и с разнообразным рисунком.

Линолеум можно охарактеризовать, как долговечное покрытие, но у каждого вида существует свой порог сложности, который имеет заметные отличия. Бытовой линолеум хоть и является самым востребованным видом напольного покрытия, но использовать его в общественных местах нежелательно так, как большие нагрузки при значительной проходимости однозначно приведут к быстрому износу. А вот в коридоре, на кухне этот материал добросовестно отслужит положенное ему время.

Популярность линолеума основана на универсальности и определенных преимуществах материала:

водостойкость;

эластичность;

невысокая цена;

разнообразие цветов и рисунков;

долговечность;

несложная укладка;

легкий уход;

экологическая чистота.

Бытовой линолеум в соответствии с названием, используется, как правило, в качестве напольного покрытия в квартирах, домах, реже в учреждениях и офисах так, как структура материала рассчитана на незначительные нагрузки. Линолеум имеет свою шкалу износостойкости, которая маркируется в бытовом варианте производителем цифрами 21 - 23. В эксплуатации линолеум желательно ограждать от механических повреждений, попадания искр.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.