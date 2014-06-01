Заправка, ремонт и диагностика кондиционеров в Минске – автотехцентр Корвира

На протяжении многих лет команда профессионалов автотехцентра Корвира в области кондиционирования воздуха авто занималась диагностикой кондиционера авто, ремонтом кондиционеров и установкой комплексных систем кондиционирования воздуха, и все это было сделано с улыбкой на лице.

На сегодняшний день более 75% всех автомобилей на дорогах оборудованы системами кондиционирования воздуха и климат-контроля. Наличие системы кондиционирования в вашем автомобиле в жаркий день имеет много преимуществ, но, как и большинство других компонентов вашего автомобиля, системы кондиционирования требуют регулярного внимания.

Автомобильные системы кондиционирования воздуха могут со временем терять охлаждающий газ, особенно если они не используются на регулярной основе. Это означает, что система не может работать так эффективно, как могла бы. Большинство производителей автомобилей рекомендуют заправлять кондиционер авто каждые 2 года.

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В течение короткого промежутка времени обслуживание кондиционера вашего авто будет завершено, и кондиционер вашего транспортного средства будет в оптимальном состоянии.



Помните! Системы кондиционирования воздуха, которые не обслуживаются на регулярной основе, работают менее эффективно. Создается нагрузка как на компрессор кондиционера, так и на сам двигатель, что означает, что вы будете использовать больше топлива и снизите срок службы вашего компрессора.

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