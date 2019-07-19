Что делать если ключ не входит в замок зажигания

Не получается вставить ключ в замок зажигания? Многие причины способны помешать ключу войти в замок. Однако можно самостоятельно идентифицировать и решить проблему с ключом, который не получается вставить в замок зажигания. Всё что для этого понадобится - это принять правильное решение. Причиной блокировки замка могут быть: нарушения в работе запорного цилиндра, попавший в замок мусор и многое другое. Здесь собраны самые быстрые и эффективные решения, которыми можно воспользоваться для решения этой проблемы.



Ситуация, при которой не получается вставить ключ в замок зажигания, может заставить запаниковать практически любого человека. Но только не такого, который знает, что именно нужно делать в такой ситуации. Итак, познакомьтесь с отличными решениями, которые быстро помогут ключу войти в замок зажигания.

1. Проверяем распространённые причины

Существуют многочисленные причины, которые способны помешать ключу войти в замок зажигания. Начнём с автоматической коробки передач. Очень важно, чтобы индикатор рычага переключения передач находился в положении “P”. Если это возможно, то попытайтесь переместить рычаг в положение парковки, а затем попробуйте снова вставить ключ. После этого стоит проверить ключ на наличие каких-либо повреждений, таких как трещины или что-нибудь в этом роде. Если обнаружится какое-либо повреждение, то единственным решением для того, что бы завести автомобиль - будет замена повреждённого ключа. Убедитесь в том, что ключ чист, и на нем нет грязи.



Не забудьте проверить – не было ли заблокировано рулевое колесо. Если руль внезапно стопорится при попытке повернуть его из стороны в сторону, то он однозначно заблокирован. Разблокировать рулевое управление можно так: одновременно поверните ключ вместе с рулевым колесом.

2. Вставьте ключ в замок и извлеките его обратно

Поскольку грязь - это основная причина того, что ключ не может попасть в замок зажигания, то существует вероятность, что она может скопиться на штифтах цилиндра замка зажигания. Вставьте ключ в замок как можно глубже и затем медленно извлеките его обратно. Повторяйте этот процесс много раз – до тех пор, пока ключ полностью не войдёт в замок. Однако при этом не стоит прилагать чрезмерное усилие, так как это может привести к другим повреждениям. После успешного решения проблемы необходимо полностью почистить замок.

3. Очиститель электрических контактов и сжатый воздух для чистки замка

Если после проверки всех возможных распространённых причин ключ всё еще не входит в замок зажигания, то нужно вплотную заняться чисткой замка. Замок можно почистить разными способами – очистителем электрических контактов или сжатым воздухом. Для очистки замка достаточно небольшого количества очистителя. Очиститель электрических контактов смажет цилиндр и позволит ключу легче войти в него. Распылите очиститель электрических контактов в замок с помощью тонкой трубочки. Если этот способ сработает, то понадобится заменить цилиндр, поскольку после распыления средства техническое состояние цилиндра может ухудшиться.





Также можно попробовать другой метод очистки – сжатый воздух. Он очистит замок от грязи и пыли. Однако прежде чем приступать к очистке, наденьте защитные очки, чтобы грязь не попала в глаза. Избыточный воздух под давлением способен повредить цилиндр зажигания, поэтому будьте осторожны с дозированием.

Краткое заключение

Эта проблема может проявиться не однократно. Даже если были выполнены все вышеперечисленные советы, всё равно необходимо проверить автомобиль у специалиста. В компании smart-keys.by мастера могут точно диагностировать проблему, и у них можно узнать рекомендации по техническому решению этого вопроса в случае наихудшего сценария.

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