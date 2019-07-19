Выбираем лодочный мотор

Сегодня многие соотечественники приобретают для индивидуального пользования лодки с возможностью установки подвесного мотора. И вот именно о особенностях выбора таких моторов мы расскажем далее.

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Теперь, когда вы знаете, где покупать лодочный мотор, определимся с тем, на что обратить внимание при выборе.

Мощность мотора

Если лодка уже есть, в ее техпаспорте прописаны параметры максимальной мощности. Эта величина обозначает, что нельзя покупать моторы мощнее, чем это указано в паспорте. Установка более мощного мотора, чем предписано регламентом, негативно скажется на управляемости плавсредства а иногда может привести к затоплению лодки в ходе эксплуатации.

Под мощностью понимаем ту мощность, которую можно снять с гребного вала. В среднем для того, чтобы поднять лодку с двумя пассажирами без багажа достаточно мощности в 8-9 л/с.

Глубина погружения (длина дейдвуда)

Есть 4 стандарта длин дейдвуда, из которых наименьший — это 381 мм (короткая нога). Опять же, длина дейдвуда подбирается в соответствии с паспортом лодки. Слишком большая глубина погружения приведет к потере мощности, тогда как слишком короткий дейдвуд наверняка станет причиной перегрева двигателя.

Двухтактные или четырехтактные

Современные лодочные двигатели могут быть двухтактными или четырехтактными. Преимущества двухтактного мотора — это небольшой вес, неприхотливость к качеству топлива и высокая эффективность в пересчете на расход топлива. Но есть и недостатки. Прежде всего, вам придется готовить топливную смесь из бензина и масла перед каждым выходом на воду. Кроме того, двухтактные моторы более шумные.

Четырехтактные моторы не имеют недостатков двухтактных двигателей, так как не нужно готовить топливную смесь. Кроме того, четырёхтактный мотор более надежный и экологичный. Недостаток четырехтактного мотора в том, что его можно перевозить стоя, тогда как двухтактный мотор можно перевозить стоя и лежа на боку.

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