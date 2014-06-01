Выбираем игровую мышь

Компьютерная мышь — одно из важнейших игровых устройств. Она обеспечивает комфорт во время многочасовых игр. Но что такое модульная мышь и стоит ли ее покупать?

Что такое модули?

Как следует из названия, модули являются взаимозаменяемыми частями. Это могут быть металлические грузы, регулирующие вес мыши по вашему вкусу, или внешние элементы, такие как подставка для мизинца. Большинство модульных мышей предлагают возможность замены большинства их компонентов в той степени, в которой измененное устройство выглядит как совершенно другая модель. Модульные мыши предназначены в первую очередь для игроков, которые проводят много часов во время виртуальных сессий и просто нуждаются в удобном положении руки. Купив модульную мышь, вы можете быть уверены, что одна из доступных настроек идеально подойдет по ваши потребности и вы сможете подобрать для игр отличный вариант.

Адаптация

Многие игроки даже не осознают, что у них есть любимый хват, который они используют для управления мышью.

Самым популярным из них является захват ладонью, то есть покрытие мыши поверхностью всей руки. При таком расположении пальцы выпрямлены, а кнопок касаются их пучки.

Вторым, также популярным типом, является слегка когтистый захват, в котором кончики пальцев согнуты, чтобы нажимать основные кнопки.

Третье, менее распространенное расположение — это захват кончиками пальцев, предполагающий расположение только внутренних, выпрямленных кончиков пальцев на мыши.

Осознание типа хвата, который вы используете (и вы обычно делаете это по привычке), позволяет выбрать правильную модель. Однако самое большое преимущество модульной мыши заключается в том, что вы можете заменить в ней столько элементов, что она сможет предлагать несколько различных методов захвата. Даже если новая модульная мышь не идеальна, не волнуйтесь — рука быстро привыкнет к ней и адаптируется к новой форме гораздо быстрее, чем с немодифицируемыми устройствами.

Что вы можете поменять?

Обычно в наборе есть как минимум две копии внешних элементов заданного типа. Сменные опоры для тыльной стороны руки популярны — одна может быть гладкой, а другая — шероховатой, если мы хотим лучше контролировать маневренность мыши. Интересным гаджетом является также нетрадиционная боковая часть с небольшой опорой для пальца — благодаря этому даже мельчайшая часть руки не перемещается по столу, препятствуя движению мыши и вынуждая нас — при длительной утомительной работе — слегка поднять мизинец вверх.

Некоторые модели также позволяют вам проникнуть внутрь и отрегулировать вес с помощью гирь. Чаще всего они создаются в виде небольших сплющенных металлических цилиндров, напоминающих батарейки для часов. Вычитание или добавление некоторых из этих дисков заметно меняет стиль движения мыши — он может быть более устойчивым или наоборот — чувствительным к небольшим движениям руки. В сочетании с широко распространенной сегодня возможностью изменять чувствительность сенсора мыши это поле практически не ограничено для проверки того, какая настройка будет наиболее подходящей для вашего стиля игры.

Примеры модульных моделей

В последние годы на рынке появилось много моделей модульных мышей — одним из лучших производителей Mad Catz является Cyborg R.A.T. они восхищают футуристическими, выступающими элементами и многими возможностями модификации формы. SteelSeries также выпустила интересную минималистичную модель Rival 700 со сменным датчиком, верхним корпусом и кабелем. Кроме того, взгляните, например, на овальную Nyth от Roccata с массой боковых кнопок, количество которых можно изменять в диапазоне от 4 до 12.

Независимо от того, какую модель вы выберете, после попытки использования модульных мышей будет трудно вернуться к обычным "серым грызунам".

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