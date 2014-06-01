Современные технологии в печати этикеток

Этикетка представляет собой способ маркировки того или иного товара и в начале пути своего развития это было клеймо, которое ставили виноделы на бутылках, глиняных сосудах, амфорах.
Современная же технология печати самоклеющихся этикеток достигла высокого уровня и без них не обходится ни одна отрасль.
Для изготовления таких этикеток понадобится специализированное оборудование с целью удовлетворения огромного спроса потребителя. В связи с этим и была создана компания «Flex-n-Roll», с деятельностью которой можно ознакомиться перейдя по ссылке http://flex-n-roll.by/.
Она выступает лидером на рынке печати этикеток на самоклеющейся бумаге, и является представителем экологичного производства. Подтверждением тому есть сертификат на соответствие требованиям FSC.
Значимый момент в производстве наклеек – это то, что она несет в себе нужную информацию о товаре покупателю и выполняет важную рекламную функцию. Этикетки могут быть различных расцветок, размеров и форм с интересным и привлекательным дизайном. Поэтому они выступают как эффективный инструмент рекламы.
Компания производит печать этикеток на самоклеющейся бумаге в очень высоком качестве. Этому предшествует модернизация оборудования, подбирается соответствующий материал и методы производства.
Разделить процесс печати можно на несколько пунктов:
• производство фотополимерных печатных форм;
• подготовка основы этикетки;
• нанесение клея;
• фиксирование съемной подложки на клей;
• печать продукции с учетом требований заказчика.
Инновационные технологии в печати самоклеющихся этикеток позволяют придать особенности продукции заказчика, сделать его выгодным для продаж.
Для этого в компании применяются:
• флексографская печать (печать быстровысыхающими жидкими красками);
• горячее тиснение фольгой (процесс переноса красящего пигмента на материал под воздействием температуры и давления);
• конгревное тиснение (создание рельефно-выпуклого рисунка путем локального сжатия материала);
• блинтовое тиснение (процесс припрессовки горячим прессом);
• ротационная трафаретная печать (используются трафаретные формы);
• холодное тиснение фольгой (относится к разновидностям ламинирования);
• печать по клеевому слою (нанесение печатного изображения со стороны клеевого слоя);
• цифровая печать (создание печати изображения с помощью цифрового оборудования);
• UV DRIP OFF лакирование (покрытие печатной продукции лаком).