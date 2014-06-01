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      • Современные технологии в печати этикеток

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 15:58
      (голосов: 0)

      Этикетка представляет собой способ маркировки того или иного товара и в начале пути своего развития это было клеймо, которое ставили виноделы на бутылках, глиняных сосудах, амфорах.
      Современная же технология печати самоклеющихся этикеток достигла высокого уровня и без них не обходится ни одна отрасль.

      Для изготовления таких этикеток понадобится специализированное оборудование с целью удовлетворения огромного спроса потребителя. В связи с этим и была создана компания «Flex-n-Roll», с деятельностью которой можно ознакомиться перейдя по ссылке http://flex-n-roll.by/.

      Она выступает лидером на рынке печати этикеток на самоклеющейся бумаге, и является представителем экологичного производства. Подтверждением тому есть сертификат на соответствие требованиям FSC.
      Значимый момент в производстве наклеек – это то, что она несет в себе нужную информацию о товаре покупателю и выполняет важную рекламную функцию. Этикетки могут быть различных расцветок, размеров и форм с интересным и привлекательным дизайном. Поэтому они выступают как эффективный инструмент рекламы.

      Процесс печати самоклеющихся этикеток в условиях цеха

      Компания производит печать этикеток на самоклеющейся бумаге в очень высоком качестве. Этому предшествует модернизация оборудования, подбирается соответствующий материал и методы производства.

      Разделить процесс печати можно на несколько пунктов:
      • производство фотополимерных печатных форм;
      • подготовка основы этикетки;
      • нанесение клея;
      • фиксирование съемной подложки на клей;
      • печать продукции с учетом требований заказчика.

      Современные технологии в печати этикеток

      Инновационные технологии в печати самоклеющихся этикеток позволяют придать особенности продукции заказчика, сделать его выгодным для продаж.

      Для этого в компании применяются:

      • флексографская печать (печать быстровысыхающими жидкими красками);
      • горячее тиснение фольгой (процесс переноса красящего пигмента на материал под воздействием температуры и давления);
      • конгревное тиснение (создание рельефно-выпуклого рисунка путем локального сжатия материала);
      • блинтовое тиснение (процесс припрессовки горячим прессом);
      • ротационная трафаретная печать (используются трафаретные формы);
      • холодное тиснение фольгой (относится к разновидностям ламинирования);
      • печать по клеевому слою (нанесение печатного изображения со стороны клеевого слоя);
      • цифровая печать (создание печати изображения с помощью цифрового оборудования);
      • UV DRIP OFF лакирование (покрытие печатной продукции лаком).



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