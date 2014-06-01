Этикетка представляет собой способ маркировки того или иного товара и в начале пути своего развития это было клеймо, которое ставили виноделы на бутылках, глиняных сосудах, амфорах.

Современная же технология печати самоклеющихся этикеток достигла высокого уровня и без них не обходится ни одна отрасль.

Для изготовления таких этикеток понадобится специализированное оборудование с целью удовлетворения огромного спроса потребителя. В связи с этим и была создана компания «Flex-n-Roll», с деятельностью которой можно ознакомиться перейдя по ссылке http://flex-n-roll.by/.

Она выступает лидером на рынке печати этикеток на самоклеющейся бумаге, и является представителем экологичного производства. Подтверждением тому есть сертификат на соответствие требованиям FSC.

Значимый момент в производстве наклеек – это то, что она несет в себе нужную информацию о товаре покупателю и выполняет важную рекламную функцию. Этикетки могут быть различных расцветок, размеров и форм с интересным и привлекательным дизайном. Поэтому они выступают как эффективный инструмент рекламы.

Процесс печати самоклеющихся этикеток в условиях цеха

Компания производит печать этикеток на самоклеющейся бумаге в очень высоком качестве. Этому предшествует модернизация оборудования, подбирается соответствующий материал и методы производства.

Разделить процесс печати можно на несколько пунктов:

• производство фотополимерных печатных форм;

• подготовка основы этикетки;

• нанесение клея;

• фиксирование съемной подложки на клей;

• печать продукции с учетом требований заказчика.

Современные технологии в печати этикеток

Инновационные технологии в печати самоклеющихся этикеток позволяют придать особенности продукции заказчика, сделать его выгодным для продаж.

Для этого в компании применяются:

• флексографская печать (печать быстровысыхающими жидкими красками);

• горячее тиснение фольгой (процесс переноса красящего пигмента на материал под воздействием температуры и давления);

• конгревное тиснение (создание рельефно-выпуклого рисунка путем локального сжатия материала);

• блинтовое тиснение (процесс припрессовки горячим прессом);

• ротационная трафаретная печать (используются трафаретные формы);

• холодное тиснение фольгой (относится к разновидностям ламинирования);

• печать по клеевому слою (нанесение печатного изображения со стороны клеевого слоя);

• цифровая печать (создание печати изображения с помощью цифрового оборудования);

• UV DRIP OFF лакирование (покрытие печатной продукции лаком).

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