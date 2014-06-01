Отдых в России весьма интересен и разнообразен, тем более что существует огромное количество мест, где можно полноценно отдохнуть. Однако это многообразие может поставить неискушенного отпускника в тупик: куда же все-таки отправиться? Если вы еще ничего не забронировали, то заходите сюда.

Базы отдыха

Например, одним интересен корпоративный отдых в Подмосковье, другим, особенно молодым и активным, для того чтобы отвлечься от городской суеты, нравятся базы отдыха. Они хороши свежим воздухом, зеленью, наличием, как правило, неподалеку реки.

На большинстве баз имеются типовые деревянные домики либо наиболее комфортные домики. Деревянные оснащены кроватями, газовыми плитами, набором посуды, мягкой мебелью, холодильниками. Каждый желающий за определенную плату может посетить баню.

Тип «люкс» является двухместным и включает в себя прихожую, спальню, кухню и туалет с ванной. Также он оснащен всем необходимым для проживания инвентарем и бытовыми приборами. В данном домике можно проживать и зимой.

На территории имеется автомобильная стоянка, песчаный пляж, волейбольная площадка, мангалы, бильярд и многое другое. Можно мело утверждать, что на базах отдыха имеются все условия для комфортного отдыха.

Ночной клуб

Находясь в любом городе России, можно провести досуг в ночных клубах. Специально для хорошего отдыха в них создана уютная обстановка.

Ночной клуб является прекрасным местом как для романтических свиданий, так и для корпоративных вечеринок, деловых встреч и просто приятного проведения свободного времени. Здесь можно встретиться с интересными людьми, посмотреть шоу-программы, стриптиз, испробовать блюда различных кухонь и просто приятно провести пару-тройку часов в кругу друзей. Ночной клуб подарит вам приятную атмосферу, лучший отдых и позитив.

Ресторан, кафе, бар

Если душа просит особенных, роскошных блюд, то вам необходимо посетить ресторан. В ресторане порадует стильный, гармоничный интерьер, тихая приятная музыка, не мешающая вашему общению с друзьями. Официанты очень доброжелательны и готовы исполнить любой ваш каприз.

В ресторане имеется огромный выбор умопомрачительных блюд и утонченных алкогольных напитков. Рестораны делают все, чтобы посетители получили изысканное удовольствие от их посещения. Приезжие смогут почувствовать всю широту русского гостеприимства.

Помимо ресторанов, расслабиться и отдохнуть в баре. Здесь можно испробовать оригинальные блюда известных шеф-поваров, либо просто выпить кружечку разливного пива, спеть в караоке, покурить кальян, насладиться живой музыкой. Поход в бар оставит только приятные впечатления.

Вывод

Отдых в России демонстрирует радушие и гостеприимство народов, населяющих нашу страну. Она богата заведениями, в которых можно незабываемо передохнуть от рабочих будней. Посещая их, вы почувствуете к себе внимательное и чуткое отношение со стороны специалистов и просто окружающих людей. Отдохнуть в русских заведениях можно не только интересно, познавательно и активно, но и с пользой.

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