Размещаем сайт на европейском хостинге

Все больше отечественных сайтов размещается на зарубежных серверах. Например, все более популярным становится хостинг в Европе. Каковы преимущества размещения сайта на территории западной Европы и, если преимущества очевидны, как воспользоваться этой услугой?

Необходимость зарубежного хостинга

Есть ряд очевидных причин для того, чтобы воспользоваться дата центрами с зарубежным расположением и среди них:

Предсказуемо стабильная работа;

Минимальный риск блокировки сайта;

Оптимальная защита интересов бизнеса.

Пожалуй, остановимся на этих причинах и рассмотрим их подробнее.

Стабильность работы зарубежного хостинга обусловлена применением наиболее современного и прогрессивного оборудования. Хозяева дата центров в странах Западной Европы регулярно инвестируют средства в покупку нового оборудования. Такие инвестиции оборачиваются отсутствием сбоев и как следствие стабильностью работы сайтов, размещенных на хостинге.

В нашей стране сайты, контент которых противоречит действующему законодательству, могут быть заблокированы надзорными органами. Для блокировки достаточно определенного количества жалоб интернет пользователей. Размещение сайта на иностранном сервера, чаще всего, позволяет избежать блокирования.

Наличие эффективно работающего сайта является обязательным условием планомерного развития бизнеса. А потому защита интересов бизнеса — это прежде всего защита сайта от разнообразных интернет угроз, таких как хакерские атаки. Сайты, размещенные на европейских хостингах, максимально защищены современным антивирусным ПО.

Как разместить свой сайт на европейском хостинге

Оказывается, воспользоваться услугами европейских дата центров не так уж и сложно. Например, пройдите по этому адресу prohoster.info, выберите лучший хостинг и ознакомьтесь с условиями его аренды.

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