Проблеск: как заказать уборку дома после ремонта

Ремонт дело приятное, но довольно хлопотное. Придумать интерьер, подобрать материалы, закупить все, воплотить в реальность задуманное дизайнерское решение – это основные этапы пути превращения обычного жилища в стильные, красивые и уютные апартаменты. Но нельзя забывать и о таком важном моменте в этом общем процессе, как уборка после ремонта.

Этот фактор многих приводит в уныние. Благо, современные клининговые компании «принимают удар на себя». Качественная уборка после ремонта в Минске осуществляется мастерами предприятия «Проблеск». Благодаря достаточному опыту работы, использованию специального оборудования, профессиональных эффективных чистящих средств, предоставляемые услуги выполняются быстро и первоклассно.

Сделать заказ довольно просто. Для этого нужно связаться с одним из менеджеров компании посредством телефонной связи либо оставив заявку на сайте, воспользовавшись ссылкой Problesk.by. С помощью компетентного специалиста-консультанта можно получить любую интересующую информацию. Это касается стоимости услуг, предварительного выезда мастера на объект, многих других вопросов.

Сам процесс уборки дома после ремонта предполагает несколько этапов. Изначально, работники компании осуществляют сбор и, при необходимости, вывоз строительного мусора. Затем, специальными устройствами производится удаление по всей территории объекта строительной пыли. Последующие действия – мойка пола, окон, жалюзи, чистка ковров, мебели. На сайте компании можно получить более подробную информацию обо всех услугах.

Перед началом работ предполагается оформление договора между клиентом и клининговой фирмой «Проблеск». Такой формат совершения сделки является гарантией, обеспечивающей предоставление оговоренных услуг в полной мере и в строго указанные сроки.

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