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      • Где заказать изготовление визиток?

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 12:52
      (голосов: 0)

      Производство презентабельных и эффектных полиграфических материалов целесообразно доверить профессиональной типографии. Московская типография Polygrand - верный помощник в изготовлении высококлассных визиток, отвечающих наивысшим стандартам качества.

      Одно- и двусторонние визитки будут сделаны с применением инновационных технологических методов, гарантирующих бескомпромиссное качество печати и исключительную яркость изображения.

      Визитка как неотъемлемый элемент престижного делового статуса предприятия

      Руководство респектабельных предприятий заинтересовано в производстве визиток, которые будут подчеркивать благовидную репутацию компании в деловой среде. Продолжительный срок эксплуатации визитки гарантирован высокими показателями плотности, а также наличием специального латексного напыления.

      Визитка в среде налаживания бизнес-отношений выступает в качестве удобного инструмента для быстрого обмена контактной информацией с:

      • коллегами;
      • партнерами;
      • клиентами;
      • инвесторами.

      Зачастую стандартная визитная карточка, сделанная на высокотехнологичном оборудовании, объединяет в себе не только контактные сведения, но и информацию, касающуюся:

      • фирменного логотипа;
      • названия предприятия;
      • должности или рода деятельности;
      • адреса.

      Для широкой аудитории клиентов предлагается внушительный спектр услуг по изготовлению визиток, представленных в различных размерах и вариациях цветового оформления.

      Окончательная стоимость создания визитки формируется в зависимости от ряда определенных факторов, в том числе бумаги и выбранного метода печати.

      Преимущества оперативного изготовления визиток

      Корпоративные визитки для сотрудников и руководящего состава можно сделать недорого, в расчете на бюджет заказчика. На второй стороне визитной карточки зачастую дублируется информация на другом языке.

      Данные на английском, продемонстрированные на изнаночной части визитки, пригодятся в процессе налаживания связей с иностранными партнерами и при подписании договоров международного назначения.

      На первоначальном этапе сотрудничества клиенту предлагается вариант наиболее подходящего макета, полностью соответствующего его персональным запросам и требованиям.

      Оригинальный комплект визиток в нужном клиенту количестве может быть напечатан в течение часа. В качестве привилегии возможна организация доставки визиток заказчику по указанному адресу. Привлечение надежной типографии – это оптимальный выход для людей, заинтересованных в создании ярких и колоритных полиграфических изделий.



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