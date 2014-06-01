Что вы знаете о маникюре?

Ногтевой сервис представляет собой такую сферу в beauty-индустрии, которая развивается стремительными темпами. Появляется все больше студий экспресс-маникюра, в больших городах проводят презентации да выставки. Ногтевой дизайн каждый год поражает прекрасных дам.

Маникюр представляет собой важную частичку образа, он позволяет заявить о привычках и характере, об образе жизни. Сегодня выполнение рутинных операций, связанных с уходов за ногтями, существенно усложнилось, ведь клиентов стало больше.

Рыночная конкуренция подстегивает каждого специалиста, он старается быстро и качественно выполнить работу. Важнейшим помощником стали особые машинки, которые помогают обрабатывать кутикулы и ногтевые пластины. Интернет-магазин VERANAIL может предложить аппарат для маникюра, причем не один, а огромное количество.

Многофункциональный помощник нужен?

Аппаратный маникюр сегодня не является чем-то удивительным, а вот лет 10 назад подобное было большой диковинкой. Возможно полное удаление кутикулы, альтернативный вариант – это бережное отношение к ногтям.

Аппаратный маникюр имеет немецкие корни. Машинка, которая для этого нужна, получила название фрезер. Так называется классический прибор, который работает благодаря электросети. Часто используется в подологии, в ногтевом сервисе.

Прибор позволяет корректировать длину, а также форму ногтевых пластин. Также можно модифицировать ногти, когда происходит их наращивание. Есть возможность деликатно удалить кутикулу, мягко проработать боковые валики. Не возникнет проблем со шлифовкой пластин и с удалением ороговевшей кожи.

Сфера применения, как вы уже убедились, очень широкая. Вот почему не стоит сомневаться в том, что приобретение функционального аппарата – это правильный шаг. Любая «обновка» не будет простаивать. Особенно это касается тех случаев, когда практикующий мастер имеет огромную базу клиентов.

Конструкция каждого варианта продумана до мельчайших деталей. Просто выберите подходящую насадку и установите до щелчка. Крепко держа ручку, нужно нажать на тумблер и обработать конкретную зону.

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